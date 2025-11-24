Trânsito na Avenida Santa Rosa segue interrompido nesta segunda-feira

O trânsito na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela, permanece totalmente interrompido nesta segunda-feira devido aos trabalhos de desmontagem dos estandes da 4ª Feira Negócios Daqui. As equipes seguem atuando ao longo do dia, o que exige a manutenção do bloqueio para garantir segurança no local.

A Administração Municipal destacou que amanhã pela manhã, terça-feira, parte da avenida já será liberada, permitindo circulação parcial de veículos enquanto os serviços avançam.

A previsão é de que até o final da tarde de terça-feira toda a avenida esteja completamente liberada, restabelecendo o fluxo normal.

Motoristas devem redobrar a atenção e respeitar as sinalizações até a conclusão total dos trabalhos.





