Segunda, 24 de Novembro de 2025
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Trânsito na Avenida Santa Rosa segue interrompido nesta segunda-feira

A previsão é de que até o final da tarde de terça-feira toda a avenida esteja completamente liberada

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Henrique Niederle
24/11/2025 às 11h10
(Foto: Andre Eberhardt)

O trânsito na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela, permanece totalmente interrompido nesta segunda-feira devido aos trabalhos de desmontagem dos estandes da 4ª Feira Negócios Daqui. As equipes seguem atuando ao longo do dia, o que exige a manutenção do bloqueio para garantir segurança no local.

A Administração Municipal destacou que amanhã pela manhã, terça-feira, parte da avenida já será liberada, permitindo circulação parcial de veículos enquanto os serviços avançam.

A previsão é de que até o final da tarde de terça-feira toda a avenida esteja completamente liberada, restabelecendo o fluxo normal.

Motoristas devem redobrar a atenção e respeitar as sinalizações até a conclusão total dos trabalhos.


DENGUE
