Primeira Turma do STF decide hoje se mantém Bolsonaro preso

Ele foi detido após adulterar tornozeleira eletrônica

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/11/2025 às 09h08
Primeira Turma do STF decide hoje se mantém Bolsonaro preso
© Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

A primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) reúne-se virtualmente nesta segunda-feira (24) para decidir se mantém o ex-presidente Jair Bolsonaro preso. Ele foi detido pela Polícia Federal, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, na manhã do último sábado (22), após adulterar a tornozeleira eletrônica.

Além do problema com a tornozeleira, Moraes pediu a prisão de Bolsonaro após uma vigília capitaneada por Flávio Bolsonaro - filho mais velho do ex-presidente. O ministro do STF julgou que a vigília poderia causar tumulto em frente à casa do ex-presidente. Moraes também considerou haver risco de fuga.

A defesa de Bolsonaro alega que seu cliente sofreu uma alucinação devido ao uso de medicamentos. O ex-presidente disse que sofreu “confusão mental” ao tentar violar a tornozeleira eletrônica.

© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça Há 1 hora

Primeira Turma do STF forma maioria para manter prisão de Bolsonaro

Ele foi detido na manhã de sábado por violar tornozeleira eletrônica

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Há 17 horas

Moraes autoriza a visita dos filhos de Bolsonaro na PF

As visitas devem durar até 30 minutos e ser feitas separadamente
Justiça Há 17 horas

Bolsonaro recebe a ex-primeira-dama Michelle na PF

Visita foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal
Justiça Há 17 horas

Defesa alega confusão mental e pede prisão domiciliar para Bolsonaro

Interação de remédios teria causado paranoia e alucinação

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 19 horas

Erika Hilton acusa Nikolas Ferreira de usar celular perto de Bolsonaro

Em prisão domiciliar, o presidente estava proibido de usar rede social

Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
