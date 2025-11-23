Colisão frontal na ERS-406 deixa um morto em Nonoai

Um acidente grave foi registrado na noite de sábado, 22 de novembro, na ERS-406, nas proximidades da Curva da Cebola, em Nonoai. A colisão envolveu um HB20 com placas de Trindade do Sul e um ônibus de linha interestadual.

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, os dois veículos colidiram de frente. O automóvel seguia no sentido Trindade do Sul–Nonoai, enquanto o ônibus trafegava na direção oposta. Com a força do impacto, o motorista do HB20, um homem de 43 anos, morador de Trindade do Sul, morreu no local.

Após a batida, o ônibus saiu da pista e parou em uma lavoura de milho. Nenhum passageiro ficou ferido.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Rodoviária Estadual.