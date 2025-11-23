Após perseguição entre Ametista do Sul e Frederico Westphalen, jovem é preso

Automóvel que era conduzido pelo jovem de 20 anos (Foto: Divulgação | 37º BPM)

A Brigada Militar (BM) realizava fiscalização de trânsito na noite de sábado (22/11), em Ametista do Sul, quando o motorista de um automóvel efetuou uma manobra brusca para desviar da barreira policial. A atitude do condutor gerou suspeitas.

Instantes depois, a guarnição da BM recebeu a informação de que um veículo com as mesmas características havia sido furtado. Rapidamente, foi montado um cerco tático.

Os policiais militares acompanharam o carro por aproximadamente 26 quilômetros, desde Ametista do Sul até Frederico Westphalen, onde aconteceu a abordagem.

O indivíduo de 20 anos foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para registro da ocorrência de furto.

