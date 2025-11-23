Polícia Civil apura crime ocorrido após briga em bar em Dois Irmãos das Missões

A Polícia Civil está investigando as circunstâncias da briga em um bar em Dois Irmãos das Missões e que provocou o óbito de Thiago Alessandro Ponkats. O homem, de 35 anos, foi atingido por golpes de faca. Ele foi socorrido e levado ao hospital de Erval Seco, mas não resistiu aos ferimentos. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (21/11).

O delegado Ercílio Raulileu revelou que existem indicativos da autoria do homicídio. No entanto, a autoridade policial ressaltou que as oitivas serão fundamentais para esclarecer os motivos do desentendimento e do crime.

O delegado ainda afirmou que o fato somente chegou ao conhecimento da Polícia Civil depois da confirmação da morte da vítima no hospital.

