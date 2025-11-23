Falsa funcionária de banco aplica golpe e provoca prejuízo em Cruz Alta

Uma moradora de Cruz Alta informou à polícia que caiu em um golpe aplicado por uma mulher que se passou por funcionária de uma instituição financeira. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação de um número com DDD 011. Na chamada, a interlocutora afirmou trabalhar em um banco e disse que havia pontos acumulados em um programa de recompensas, que poderiam ser convertidos em dinheiro.

A suposta atendente afirmou que o valor disponível seria de cerca de R$ 2,2 mil e enviou um link para que o resgate fosse feito. Ao acessar o aplicativo bancário, a vítima acabou autorizando um pagamento via QR Code no valor de R$ 3.023,85, conforme consta no comprovante anexado ao registro policial.

Depois da transação, a golpista bloqueou todos os contatos, e a vítima percebeu que havia sido enganada. Em seguida, ela foi até a agência bancária, recebeu orientações e solicitou o estorno da operação.