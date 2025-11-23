Domingo, 23 de Novembro de 2025
Tenente Portela, RS
Falsa funcionária de banco aplica golpe e provoca prejuízo em Cruz Alta

Mulher acreditou em promessa de resgate de pontos e acabou autorizando pagamento via QR Code de mais de R$ 3 mil.

Por: Andre Eberhardt Fonte: jornal província com informações Grupo Pilau de Comunicações
23/11/2025 às 15h05
Falsa funcionária de banco aplica golpe e provoca prejuízo em Cruz Alta
(Foto: Imagem meramente ilustrativa)

Uma moradora de Cruz Alta informou à polícia que caiu em um golpe aplicado por uma mulher que se passou por funcionária de uma instituição financeira. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação de um número com DDD 011. Na chamada, a interlocutora afirmou trabalhar em um banco e disse que havia pontos acumulados em um programa de recompensas, que poderiam ser convertidos em dinheiro.

A suposta atendente afirmou que o valor disponível seria de cerca de R$ 2,2 mil e enviou um link para que o resgate fosse feito. Ao acessar o aplicativo bancário, a vítima acabou autorizando um pagamento via QR Code no valor de R$ 3.023,85, conforme consta no comprovante anexado ao registro policial.

Depois da transação, a golpista bloqueou todos os contatos, e a vítima percebeu que havia sido enganada. Em seguida, ela foi até a agência bancária, recebeu orientações e solicitou o estorno da operação.

 
 
Automóvel que era conduzido pelo jovem de 20 anos (Foto: Divulgação | 37º BPM)
37º BPM Há 5 horas

Após perseguição entre Ametista do Sul e Frederico Westphalen, jovem é preso

Indivíduo foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil

 (Foto: Oeste Mania)
Acidente fatal Há 5 horas

Colisão frontal na ERS-406 deixa um morto em Nonoai

HB20 e ônibus interestadual bateram de frente perto da Curva da Cebola; motorista de 43 anos morreu no local e passageiros não se feriram.

 Thiago Alessandro Ponkats, de 35 anos, foi atingido por golpes de faca (Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal)
Homicídio Há 5 horas

Polícia Civil apura crime ocorrido após briga em bar em Dois Irmãos das Missões

Homicídio ocorreu na noite de sexta-feira (21/11)

 (Foto: Divulgação Portela Online)
Fronteira segura Há 5 horas

Brigada Militar apreende 9,5 mil maços de cigarros em Esperança do Sul

Carga estrangeira estava em um Ford Focus e foi localizada durante a Operação Protetor de Divisas e Fronteiras.

 (Foto: Efetivo 7°BPM)
Ação policial Há 6 horas

Mulher é presa por tráfico em Barra do Guarita

Força Tática do 7º BPM apreendeu cocaína, crack, celular e dinheiro durante a Operação Cerco Fechado na noite de sábado.

Justiça Há 14 minutos

Bolsonaro recebe a ex-primeira-dama Michelle na PF
Justiça Há 29 minutos

Defesa alega confusão mental e pede prisão domiciliar para Bolsonaro
Esportes Há 1 hora

Carol Soberg e Rebecca faturam bronze no Mundial de vôlei de praia
Direitos Humanos Há 1 hora

Parada do Orgulho LGBTI+ do Rio celebra 30 anos e reforça visibilidade
Direitos Humanos Há 2 horas

Brasília se prepara para receber Marcha Nacional das Mulheres Negras

Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Concurso 6884 (22/11/25)
05
18
46
55
70
Concurso 3544 (22/11/25)
01
04
05
06
08
10
11
12
15
17
20
21
22
23
25
Concurso 2852 (21/11/25)
01
02
04
06
17
20
21
25
33
37
38
43
53
55
67
75
83
90
94
99
Concurso 2889 (21/11/25)
17
22
25
26
47
48
