Brigada Militar apreende 9,5 mil maços de cigarros em Esperança do Sul

Na madrugada deste domingo (23/11), a Brigada Militar, por meio de policiais do 7º BPM, em ação conjunta com agentes da Polícia Civil, apreendeu cigarros de origem estrangeira em Esperança do Sul. A ocorrência foi registrada durante atividades da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras.

Durante a abordagem, foram encontrados e recolhidos 9.500 maços de cigarros transportados em um veículo Ford Focus. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 64.630.

O veículo e o material foram apreendidos, e não houve prisões.