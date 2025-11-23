Domingo, 23 de Novembro de 2025
13°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Alexandre de Moraes autoriza visita de Michelle a Jair Bolsonaro na PF

Visita pode ser feita entre 15h e 17h

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/11/2025 às 12h13
Alexandre de Moraes autoriza visita de Michelle a Jair Bolsonaro na PF
© Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes permitiu, em decisão publicada neste domingo (23), a visita da esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, onde Bolsonaro está preso preventivamente desde a manhã deste sábado (22). A visita pode ser feita entre 15h e 17h.

A defesa do réu solicitou também a visita dos filhos ao ex-presidente, mas segundo Moraes, como não informou quais filhos, o pedido não foi concedido. A defesa, de acordo com o magistrado, deve complementar o pedido.

Bolsonaro passará por audiência de custódia ao meio-dia deste domingo. A audiência será feita na própria Superintendência, por videoconferência. Segundo o STF, o vídeo não será divulgado.

O tribunal informou ainda que o prazo para a defesa do ex-presidente se manifestar a respeito da violação da tornozeleira eletrônica termina neste domingo às 16h30.

Prisão

Bolsonaro foi preso preventivamente pela Polícia Federal (PF), neste sábado, após determinação de Moraes. Na decisão, o ministro do STF citou eventual risco de fuga diante da tentativa de Bolsonaro de violar a tornozeleira eletrônica e da vigília convocada pelo seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), nas proximidades da casa onde o ex-presidente cumpria prisão domiciliar.

Na sexta-feira (21), véspera da prisão do ex-presidente, ele usou uma solda para tentar abrir a tornozeleira eletrônica, o que gerou alerta para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seap), responsável pelo monitoramento do equipamento. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 24 horas para que a defesa se manifeste sobre a tentativa de violação.

A defesa do ex-presidente havia solicitado, também na sexta-feira, prisão domiciliar humanitária ao STF. O pedido foi negado.

Condenação

Condenado a 27 anos e três meses de prisão na ação penal da trama golpista, Bolsonaro e os demais réus podem ter as penas executadas nas próximas semanas.

Na semana passada, a Primeira Turma da Corte rejeitou os chamados embargos de declaração do ex-presidente e de mais seis acusados para reverter as condenações e evitar a execução das penas em regime fechado.

Neste domingo (23), termina o prazo para a apresentação dos últimos recursos pelas defesas. Se os recursos forem rejeitados, as prisões serão executadas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 1 hora

Evangélico agredido em vigília bolsonarista faz exame no IML

Coordenador da Frente de Evangélicos tentou discursar para apoiadores

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 4 horas

Bolsonaro passa por audiência de custódia neste domingo

A audiência será por videoconferência, na Superintendência da PF

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Há 19 horas

Defesa de Bolsonaro diz que tornozeleira humilha e nega plano de fuga

Ex-presidente foi levado neste sábado para cela na Polícia Federal
Justiça Há 19 horas

Bolsonaro usou solda para tentar abrir tornozeleira; confira vídeo

Moraes dá prazo de 24 horas para manifestação da defesa
Justiça Há 20 horas

Bolsonaro usou ferro de solda para tentar abrir tornozeleira

Moraes dá prazo de 24 horas para manifestação da defesa

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 27°
24° Sensação
2.64 km/h Vento
63% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Segunda
25° 14°
Terça
28° 13°
Quarta
31° 14°
Quinta
32° 16°
Sexta
35° 17°
Últimas notícias
Justiça Há 1 hora

Evangélico agredido em vigília bolsonarista faz exame no IML
Justiça Há 2 horas

Alexandre de Moraes autoriza visita de Michelle a Jair Bolsonaro na PF
Educação Há 3 horas

Concluintes de cursos de tecnologia fazem Enade 2025 neste domingo
Internacional Há 3 horas

Lula defende diálogo e liderança do Ibas em temas internacionais
Estradas Há 3 horas

Com investimento de mais de R$ 110 milhões do governo Leite, pavimentação da RSC-392 beneficia transporte da produção agrícola

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,04%
Euro
R$ 6,22 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 499,450,60 +2,70%
Ibovespa
154,770,10 pts -0.39%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6884 (22/11/25)
05
18
46
55
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3544 (22/11/25)
01
04
05
06
08
10
11
12
15
17
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2852 (21/11/25)
01
02
04
06
17
20
21
25
33
37
38
43
53
55
67
75
83
90
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2889 (21/11/25)
17
22
25
26
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias