BM prende 15 pessoas durante rinha de galo em Santo Augusto

Fato ocorreu na noite de sexta-feira (21/11)

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
22/11/2025 às 15h20
BM prende 15 pessoas durante rinha de galo em Santo Augusto
Materiais apreendidos na ação (Foto: Divulgação | 7º BPM)

As guarnições da Brigada Militar (BM) e da Companhia Ambiental de Santa Rosa prenderam 15 pessoas por maus-tratos contra animais e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O fato ocorreu na noite de sexta-feira (21/11), no interior de Santo Augusto.

A ação foi desencadeada no âmbito da ordem de serviço que visa fiscalizar e coibir a prática de maus-tratos a animais, em especial a realização de rinha de galo.

Segundo a BM, a prática ilícita acontecia em um galpão e reunia inúmeras pessoas. Com a chegada dos policiais militares, vários indivíduos fugiram em direção à mata. Quinze pessoas foram abordadas e identificadas.

Materiais apreendidos na ação:

- Uma espingarda calibre 28, sem marca e sem numeração;

- Dois cartuchos calibre 28 intactos;

- Um cartucho calibre 28 deflagrado;

- Dois smartphones;

- Uma balança de precisão;

- R$ 11.569 em espécie;

- 27 sacolas de transporte;

- Um caderno de anotações;

- 88 esporas plásticas;

- Três pochetes com materiais diversos para manuseio de animais (seringas, remédios veterinários, biqueiras de aço e esporas);

 

