Palmeira das Missões: Corpo carbonizado encontrado dentro de carro é de professora

Veículo e o corpo foram encontrados no cemitério municipal (Fotos: Reprodução Rádio Palmeira | Arquivo Pessoal)

A Polícia Civil divulgou que o corpo carbonizado encontrado dentro de um veículo incendiado é de Clenice Maria Rissi Siveris. A mulher, de 49 anos, era servidora da Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões e atuava na área de educação infantil.

O Fiat Uno, totalmente destruído pelo fogo, foi localizado na tarde de sexta-feira (21/11) no cemitério municipal situado na Rua Jorge Barreiro.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte da professora e do incêndio do carro. As informações são da Rádio Palmeira.

A Secretaria de Educação de Palmeira das Missões publicou nota de pesar lamentando profundamente o falecimento da servidora, destacando sua trajetória dedicada ao ensino infantil e manifestando solidariedade à família, amigos e colegas.

