Sábado, 22 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Corpo carbonizado é localizado dentro de veículo no Cemitério Municipal de Palmeira das Missões

Vítima ainda não foi identificada e perícia deve esclarecer as circunstâncias do incêndio.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ramon Mendes - Jornalismo RP / 14ª DPRI - Polícia Civil do Rio Grande do Sul
22/11/2025 às 09h18
Corpo carbonizado é localizado dentro de veículo no Cemitério Municipal de Palmeira das Missões
(Foto: Reprodução)

A Polícia Civil de Palmeira das Missões investiga a localização de um corpo carbonizado no final da tarde desta sexta (21), no Cemitério Municipal, situado na Rua Jorge Barreiro.

A vítima, ainda não identificada, estava dentro de um Fiat Uno completamente destruído pelo fogo.

 A equipe policial realizou levantamento fotográfico e os procedimentos preliminares na área, preservando o local para a análise pericial. A investigação busca esclarecer tanto a identidade da vítima quanto as circunstâncias que levaram ao incêndio do veículo.

 A Polícia Civil informou que novas atualizações serão divulgadas conforme o avanço das diligências e das análises técnicas.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Eduardo Krais / Grupo RBS)
Acidente Rodoviário Há 1 dia

Caminhão carregado de trigo tomba na BR-158 em Cruz Alta

Motorista se fere levemente e trânsito segue com sinalização no trecho afetado em Cruz Alta

 (Foto: Comunicação Social 7ºBPM)
Contrabando Há 1 dia

20 mil maços de cigarro são apreendidos em Esperança do Sul

Operação conjunta da Brigada Militar e Polícia Civil intercepta carga estrangeira avaliada em mais de R$ 136 mil

 (Foto: Rádio Missões)
Trânsito | Rodovia Há 1 dia

Mulher natural de Tenente Portela morre em acidente em Boa Vista das Missões

Passageira de 61 anos morreu após atendimento hospitalar; PRF investiga causas da batida

 Foto: Divulgação
Tentativa Homicídio Há 2 dias

Palmeira das Missões: Adolescente de 17 anos é atingido por disparo de arma de fogo

 As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.

(Foto: Arte- Sistema Província)
Segurança Pública Há 2 dias

Prisão temporária por homicídio é cumprida em Miraguaí

Suspeito é detido durante operação conjunta da polícia na tarde de quarta-feira

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 26°
25° Sensação
2.58 km/h Vento
63% Umidade
91% (0.81mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h09 Pôr do sol
Domingo
24° 14°
Segunda
26° 14°
Terça
28° 12°
Quarta
30° 14°
Quinta
32° 15°
Últimas notícias
Justiça Há 20 minutos

Manifestantes favoráveis e contrários a Bolsonaro fazem atos na PF
Internacional Há 37 minutos

Imprensa mundial noticia a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro
Geral Há 37 minutos

Ministério Público denuncia oito por morte do ex-delegado Ruy Ferraz
Geral Há 55 minutos

Maior roda de samba homenageia D. Ivone Lara e Nilze Carvalho, no Rio
Política Há 55 minutos

Parlamentares se dividem entre apoios e críticas à prisão de Bolsonaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,04%
Euro
R$ 6,22 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 484,152,83 -0,44%
Ibovespa
154,770,10 pts -0.39%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6883 (21/11/25)
08
44
45
52
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3543 (21/11/25)
01
04
05
06
07
08
09
14
15
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2852 (21/11/25)
01
02
04
06
17
20
21
25
33
37
38
43
53
55
67
75
83
90
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2889 (21/11/25)
17
22
25
26
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias