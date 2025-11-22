Corpo carbonizado é localizado dentro de veículo no Cemitério Municipal de Palmeira das Missões

A Polícia Civil de Palmeira das Missões investiga a localização de um corpo carbonizado no final da tarde desta sexta (21), no Cemitério Municipal, situado na Rua Jorge Barreiro.

A vítima, ainda não identificada, estava dentro de um Fiat Uno completamente destruído pelo fogo.

A equipe policial realizou levantamento fotográfico e os procedimentos preliminares na área, preservando o local para a análise pericial. A investigação busca esclarecer tanto a identidade da vítima quanto as circunstâncias que levaram ao incêndio do veículo.

A Polícia Civil informou que novas atualizações serão divulgadas conforme o avanço das diligências e das análises técnicas.