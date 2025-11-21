Mulher natural de Tenente Portela morre em acidente em Boa Vista das Missões

A Polícia Rodoviária Federal atendeu, na noite de quinta-feira (20), uma colisão transversal na BR-386, em Boa Vista das Missões. O acidente envolveu um Volkswagen Fox, com placas de Campo Bom, e um caminhão emplacado em Seberi.

No automóvel estavam cinco ocupantes. Uma passageira, de 61 anos e natural de Tenente Portela, não resistiu aos ferimentos e morreu após receber atendimento no hospital. O motorista do caminhão não teve lesões.

Ele realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool. O Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar prestaram apoio no atendimento à ocorrência.

A PRF permaneceu no local orientando o tráfego e realizando os levantamentos técnicos para o laudo pericial. As causas do acidente seguem em apuração.