Quinta, 20 de Novembro de 2025
13°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Messias diz que recebe com honra indicação ao STF

Lula indicou advogado-geral da União para cadeira de Barroso

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/11/2025 às 15h27
Messias diz que recebe com honra indicação ao STF
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O advogado-geral da União, Jorge Messias, disse nesta quinta-feira (20) que recebeu com honra a indicação de seu nome para ocupar uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou a indicação de Messias para ocupar a cadeira do ministro Luís Roberto Barroso , que anunciou aposentadoria antecipada da Corte e deixou o tribunal no mês passado.

Em nota publicada nas redes sociais, o advogado-geral da União agradeceu as orações e manifestações de apoio recebidas e disse que vai demonstrar aos senadores que preenche os requisitos para ocupar a vaga.

“Com fé e humildade confiadas às senadoras e aos senadores da República, buscarei demonstrar o atendimento aos requisitos constitucionais necessários ao exercício desta elevada missão de Estado”, declarou.

Messias também reafirmou o compromisso de defender a democracia brasileira.

“Reafirmo meu compromisso com a Constituição da República, com o Estado Democrático de Direito e com a Justiça brasileira, em especial, com os relevantes deveres e responsabilidades da magistratura nacional”, completou.

Para tomar posse, Messias precisa passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e ter o nome aprovado em votação no colegiado e no plenário da Casa. A data da sabatina ainda será definida.

Ele está no comando da AGU desde 1° de janeiro de 2023, início do terceiro mandato de Lula.

Nascido no Recife, o futuro ministro é procurador concursado da Fazenda Nacional desde 2007. Ele é formado em direito pela Faculdade de Direito do Recife (UFPE) e possui os títulos de mestre e doutor pela Universidade de Brasília (UnB).

Durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, Messias foi subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República. O setor é responsável pelo assessoramento direto do presidente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil
Justiça Há 2 horas

Lula indica Messias para vaga de Barroso no STF

Atualmente na AGU, Jorge Messias precisa ter nome aprovado pelo Senado
Justiça Há 3 horas

Justiça mantém prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

Banqueiro foi preso na última segunda-feira (17) pela PF
Justiça Há 16 horas

PSOL pede prisão de Ramagem após deputado ser visto em Miami

Deputados encaminharam pedido ao STF
Justiça Há 19 horas

"Ninguém faz roça sem desmatar", diz Gilmar Mendes

Declaração foi feita em julgamento sobre benefícios para agrotóxicos
Justiça Há 19 horas

Henry Borel: júri popular de Monique e Dr. Jairinho será em março

Data é definida após mais de quatro anos de trâmites processuais

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 29°
28° Sensação
2.74 km/h Vento
32% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h07 Pôr do sol
Sexta
31° 15°
Sábado
25° 16°
Domingo
25° 13°
Segunda
26° 14°
Terça
28° 12°
Últimas notícias
Saúde Há 15 minutos

Brasil chega a 16 mortes confirmadas de intoxicação por metanol
Justiça Há 15 minutos

Messias diz que recebe com honra indicação ao STF
Direitos Humanos Há 46 minutos

Ambiente de trabalho concentra 30% dos casos de racismo no país
Sistema prisional Há 1 hora

Centrais de Alternativas Penais fortalecem política de responsabilização sem exclusão no sistema penal gaúcho
Justiça Há 1 hora

Lula indica Messias para vaga de Barroso no STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,06%
Euro
R$ 6,15 +0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 490,775,63 -3,53%
Ibovespa
155,380,66 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6882 (19/11/25)
16
18
36
60
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3542 (19/11/25)
01
02
05
08
11
12
13
15
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2851 (19/11/25)
02
08
15
20
24
25
30
34
37
40
43
51
60
62
67
77
81
85
87
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2888 (19/11/25)
04
08
28
38
39
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias