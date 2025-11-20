Quinta, 20 de Novembro de 2025
Palmeira das Missões: Adolescente de 17 anos é atingido por disparo de arma de fogo

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: 14° DRPI
20/11/2025 às 09h09
Foto: Divulgação

A Polícia Civil de Palmeira das Missões investiga um caso de disparo de arma de fogo que deixou um adolescente ferido na noite de terça-feira, 19 de novembro de 2025.

Conforme a 14ª Delegacia de Polícia Regional (14ª DPRI), a corporação foi informada de que Henrique Santos da Rosa, de 17 anos, havia sido atingido dentro de uma residência localizada no Bairro Proferlub.

 Após tomar conhecimento do fato, uma equipe da Polícia Civil se deslocou imediatamente ao endereço para iniciar as primeiras diligências e coleta de informações. Durante a madrugada, peritos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) estiveram no local e realizaram os procedimentos periciais.

 As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime. A Polícia Civil informou que novas atualizações serão divulgadas assim que houver avanço nas apurações.

(Foto: Arte- Sistema Província)
