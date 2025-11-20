Quinta, 20 de Novembro de 2025
Prisão temporária por homicídio é cumprida em Miraguaí

Suspeito é detido durante operação conjunta da polícia na tarde de quarta-feira

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Delegacia de Polícia
20/11/2025 às 07h21
A Polícia Civil de Miraguaí cumpriu, na tarde desta quarta-feira (19), um mandado de prisão temporária contra um homem investigado por homicídio no município. A operação contou com o apoio da Delegacia de Tenente Portela e da Brigada Militar.

Coordenada pelo delegado Marion Volino, a ação foi realizada após decisão expedida pelo Poder Judiciário da Comarca de Tenente Portela. O suspeito foi localizado durante uma operação conjunta das forças de segurança.

Após os procedimentos legais na Delegacia de Miraguaí, o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanece à disposição da Justiça.
As investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento do caso.



