Prisão temporária por homicídio é cumprida em Miraguaí

A Polícia Civil de Miraguaí cumpriu, na tarde desta quarta-feira (19), um mandado de prisão temporária contra um homem investigado por homicídio no município. A operação contou com o apoio da Delegacia de Tenente Portela e da Brigada Militar.

Coordenada pelo delegado Marion Volino, a ação foi realizada após decisão expedida pelo Poder Judiciário da Comarca de Tenente Portela. O suspeito foi localizado durante uma operação conjunta das forças de segurança.

Após os procedimentos legais na Delegacia de Miraguaí, o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanece à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento do caso.







