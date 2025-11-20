Quinta, 20 de Novembro de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PSOL pede prisão de Ramagem após deputado ser visto em Miami

Deputados encaminharam pedido ao STF

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/11/2025 às 00h06

Deputados federais da bancada do PSOL-RJ informaram nesta quinta-feira (19) que pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) a decretação da prisão do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ).

A medida foi tomada após o site PlatôBR divulgar que Ramagem está em Miami, nos Estados Unidos. Mais cedo, ele foi filmado pela equipe do site enquanto entrava em um condomínio da cidade norte-americana.

Segundo os parlamentares, "tudo indica" que Ramagem fugiu do Brasil . A prisão foi solicitada pelos deputados Pastor Henrique Vieira, Glauber Braga, Chico Alencar, Tarcísio Motta e Talíria Petrone.

Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Bolsonaro, Ramagem foi condenado na ação penal da trama golpista a 16 anos de prisão e recorre em liberdade .

Durante a investigação, Ramagem foi proibido pelo ministro Alexandre de Moraes de sair do país e teve que entregar todos os passaportes nacionais e estrangeiros .

A suposta fuga do deputado ocorre no momento em que se aproxima o fim da tramitação do processo e a execução das penas do deputado e dos demais réus, entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na semana passada, os réus do Núcleo 1 tiveram os recursos contra a condenação negados pela Primeira Turma da Corte.

Com a decisão, as defesas devem protocolar nos próximos dias os últimos recursos para evitar o cumprimento imediato das condenações.

A defesa de Ramagem informou que não vai se pronunciar .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 3 horas

"Ninguém faz roça sem desmatar", diz Gilmar Mendes

Declaração foi feita em julgamento sobre benefícios para agrotóxicos
Justiça Há 4 horas

Henry Borel: júri popular de Monique e Dr. Jairinho será em março

Data é definida após mais de quatro anos de trâmites processuais

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 6 horas

STF suspende lei sobre transporte aéreo de animais de apoio emocional

Legislação do Rio de Janeiro determinou gratuidade do serviço
Justiça Há 1 dia

Justiça suspende novos licenciamentos no antigo Comperj

Decisão determina adoção de medidas para reduzir impacto no ambiente
Justiça Há 1 dia

PGR é contra pedido de Cid para extinguir pena na ação do golpe

Parecer foi enviado ao STF pelo procurador-geral Paulo Gonet

Tenente Portela, RS
17°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
17° Sensação
1.25 km/h Vento
77% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h07 Pôr do sol
Sexta
29° 13°
Sábado
32° 15°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 14°
Terça
29° 14°
Últimas notícias
Política Há 4 minutos

Deputado do PR filmado em briga de rua diz que sofreu racismo
Justiça Há 4 minutos

PSOL pede prisão de Ramagem após deputado ser visto em Miami
Sistema prisional Há 4 minutos

Governo do Estado oficializa o ingresso de 57 novos servidores para a Polícia Penal
Direitos Humanos Há 3 horas

Ministério repudia ação da PM por causa de desenho de orixá em escola
Justiça Há 3 horas

"Ninguém faz roça sem desmatar", diz Gilmar Mendes

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,03%
Euro
R$ 6,15 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 523,293,52 +2,83%
Ibovespa
155,380,66 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6882 (19/11/25)
16
18
36
60
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3542 (19/11/25)
01
02
05
08
11
12
13
15
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2851 (19/11/25)
02
08
15
20
24
25
30
34
37
40
43
51
60
62
67
77
81
85
87
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2888 (19/11/25)
04
08
28
38
39
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias