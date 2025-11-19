Quarta, 19 de Novembro de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brigada Militar prende dois homens e recupera caminhonetes furtadas

Veículos Toyota Hilux foram encontrados no bairro Jaboticabal; irmãos possuem histórico de crimes na região

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Rádio Uirapuru
19/11/2025 às 11h32 Atualizada em 19/11/2025 às 11h37
Brigada Militar prende dois homens e recupera caminhonetes furtadas
(Foto: Rádio Uirapuru)

Uma ação da Brigada Militar resultou na prisão de dois indivíduos e na recuperação de duas caminhonetes Toyota Hilux em situação de furto e roubo, no bairro Jaboticabal, em Passo Fundo, na tarde desta terça-feira.

Segundo informações apuradas no local, policiais da ROCAM receberam denúncia sobre uma Hilux furtada na noite anterior em Não-Me-Toque. O veículo, equipado com rastreador, indicava localização em uma das quadras do bairro Jaboticabal.

Ao chegarem ao endereço, os policiais localizaram a Hilux escondida nos fundos do pátio de uma residência. Um homem foi preso em flagrante por receptação e informou que havia outro veículo furtado em uma segunda casa no mesmo bairro.

Durante a abordagem, o irmão do preso, apontado como comparsa, tentou fugir em um automóvel, mas acabou abandonando o veículo em uma lavagem e entrando em uma residência ao lado. Os policiais o seguiram e localizaram diversos objetos oriundos de furtos, além de informações que levaram à recuperação da segunda caminhonete Hilux.

Com os suspeitos, também foi apreendido um bloqueador de sinal, utilizado para furtar veículos e interferir em tornozeleiras eletrônicas. Um dos presos, inclusive, utilizava tornozeleira e continuava cometendo crimes na cidade e região.

Moradores relataram que os irmãos são conhecidos por aterrorizar o bairro com furtos e invasões, possuindo diversas passagens pela polícia e retornando ao convívio social após prisões anteriores.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento da Polícia Civil, junto com as caminhonetes recuperadas e os materiais apreendidos. Inicialmente responderão por receptação, mas a polícia investiga qualificá-los por roubo, visando um período maior de reclusão.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Arquivo)
Noroeste | Crime Há 2 horas

Tentativa de homicídio assusta moradores da Região Noroeste

Vítima foi atingida por disparo em Ibirubá; autores fugiram em motocicleta e permanecem desconhecidos

 (Foto: Polícia Civil)
Objetos Recuperados Há 6 horas

Polícia de Tenente Portela devolve itens furtados em Derrubadas

Delegacia de Tenente Portela restitui eletrodomésticos e TV de 43” após cumprimento de mandados e localização dos bens furtados no Alto Bela Vista.

 Foto: Reprodução Site G1 MG
Trânsito Há 22 horas

Criança de 10 anos é flagrada dirigindo após perseguição policial em Arinos MG

A perseguição começou próximo ao quartel da PM e terminou na MG-202, onde o carro foi finalmente interceptado.

 Foto: Efetivo 7°BM
Prisão Há 1 dia

Brigada Militar e Polícia Civil realizam Prisão por contrabando/descaminho em Tenente Portela

Foram apreendidos três ar condicionados, 36 unidades de whisky, oito smartphones e duas ampolas de propionato de drostanolona, além de 50 mil dólares em espécie. Prejuízo estimado ao crime é de R$ 358.563

 Foto: Divulgação Brigada Militar
Brigada Militar Há 2 dias

Nova frota reforça segurança em Miraguaí, Redentora e Campo Novo

Os veículos devem entrar em operação nos próximos dias e representam um avanço importante para o atendimento das demandas de segurança pública nas comunidades da região.

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
24° Sensação
2.45 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h07 Pôr do sol
Quinta
29° 13°
Sexta
32° 15°
Sábado
25° 17°
Domingo
27° 14°
Segunda
29° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

ChrysaLabs passa a ser a primeira tecnologia de detecção proximal de solo de contato direto validada por um auditor terceirizado a ser usada sob o VM0042 da Verra
Câmara Há 14 minutos

Deputados esperam ampliar apoio a projetos de lei sobre mudanças do clima após a COP30
Educação Há 14 minutos

Governo Leite realiza pagamento de mais de 73 mil bolsas do Programa Todo Jovem na Escola
Direitos Humanos Há 14 minutos

Pensão para filhos de vítimas de feminicídio deve ser paga em dezembro
Geral Há 14 minutos

Polícia combate Comando Vermelho na Vila Kennedy, no Rio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,23%
Euro
R$ 6,16 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,964,88 -3,11%
Ibovespa
155,717,56 pts -0.51%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6881 (18/11/25)
26
49
52
54
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3541 (18/11/25)
01
02
03
04
06
08
13
14
16
17
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias