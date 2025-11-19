Brigada Militar prende dois homens e recupera caminhonetes furtadas

Uma ação da Brigada Militar resultou na prisão de dois indivíduos e na recuperação de duas caminhonetes Toyota Hilux em situação de furto e roubo, no bairro Jaboticabal, em Passo Fundo, na tarde desta terça-feira.

Segundo informações apuradas no local, policiais da ROCAM receberam denúncia sobre uma Hilux furtada na noite anterior em Não-Me-Toque. O veículo, equipado com rastreador, indicava localização em uma das quadras do bairro Jaboticabal.

Ao chegarem ao endereço, os policiais localizaram a Hilux escondida nos fundos do pátio de uma residência. Um homem foi preso em flagrante por receptação e informou que havia outro veículo furtado em uma segunda casa no mesmo bairro.

Durante a abordagem, o irmão do preso, apontado como comparsa, tentou fugir em um automóvel, mas acabou abandonando o veículo em uma lavagem e entrando em uma residência ao lado. Os policiais o seguiram e localizaram diversos objetos oriundos de furtos, além de informações que levaram à recuperação da segunda caminhonete Hilux.

Com os suspeitos, também foi apreendido um bloqueador de sinal, utilizado para furtar veículos e interferir em tornozeleiras eletrônicas. Um dos presos, inclusive, utilizava tornozeleira e continuava cometendo crimes na cidade e região.

Moradores relataram que os irmãos são conhecidos por aterrorizar o bairro com furtos e invasões, possuindo diversas passagens pela polícia e retornando ao convívio social após prisões anteriores.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento da Polícia Civil, junto com as caminhonetes recuperadas e os materiais apreendidos. Inicialmente responderão por receptação, mas a polícia investiga qualificá-los por roubo, visando um período maior de reclusão.