Tentativa de homicídio assusta moradores da Região Noroeste

Vítima foi atingida por disparo em Ibirubá; autores fugiram em motocicleta e permanecem desconhecidos

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Rádio Cidade Ibirubá
19/11/2025 às 11h27
A tarde de terça-feira (18) terminou com tensão no Bairro Floresta, em Ibirubá, após uma tentativa de homicídio registrada por volta das 16h na Rua Rui Barbosa. Dois homens que trafegavam em um VW/Gol foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados por ocupantes de uma motocicleta que passava pelo local.

Segundo o delegado Marcio Marodin, titular da Delegacia de Polícia de Ibirubá, a ação foi rápida. “Dois indivíduos que estavam no veículo foram alvos dos tiros disparados por outros dois indivíduos em uma motocicleta. Um dos ocupantes do Gol foi atingido e socorrido ao hospital no próprio veículo”, relatou. A Polícia Civil instaurou Inquérito Policial para apurar autoria e motivação do crime.

A Brigada Militar informou que foi acionada pelo Hospital Annes Dias, para onde a vítima deu entrada ferida por disparo de arma de fogo. O homem não conseguiu identificar os atiradores, mas uma testemunha confirmou ter visto dois homens em uma motocicleta efetuando os disparos na direção do carro.

Guarnições realizaram buscas pela região, mas nenhum suspeito ou veículo envolvido foi localizado. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi transferida para um hospital em Cruz Alta. O caso segue em investigação.



Quinta
29° 13°
Sexta
32° 15°
Sábado
25° 17°
Domingo
27° 14°
Segunda
29° 14°
