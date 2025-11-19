Quarta, 19 de Novembro de 2025
Polícia de Tenente Portela devolve itens furtados em Derrubadas

Delegacia de Tenente Portela restitui eletrodomésticos e TV de 43” após cumprimento de mandados e localização dos bens furtados no Alto Bela Vista.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Policia Civil
19/11/2025 às 07h24
(Foto: Polícia Civil)

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, realizou nesta terça-feira (18/11/2025) a restituição de diversos objetos furtados de uma residência que havia sido arrombada na localidade de Alto Bela Vista, interior de Derrubadas.

Durante o cumprimento dos mandados, executados na segunda-feira (17/11/2025), foram recuperados vários eletrodomésticos — entre eles forno, micro-ondas, freezer e torradeira — além de uma TV de 43 polegadas. Todos os itens foram devolvidos à vítima.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
