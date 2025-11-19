Polícia de Tenente Portela devolve itens furtados em Derrubadas

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, realizou nesta terça-feira (18/11/2025) a restituição de diversos objetos furtados de uma residência que havia sido arrombada na localidade de Alto Bela Vista, interior de Derrubadas.

Durante o cumprimento dos mandados, executados na segunda-feira (17/11/2025), foram recuperados vários eletrodomésticos — entre eles forno, micro-ondas, freezer e torradeira — além de uma TV de 43 polegadas. Todos os itens foram devolvidos à vítima.







