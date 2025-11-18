Terça, 18 de Novembro de 2025
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

STF forma maioria para condenar mais nove réus pela trama golpista

Sessão prossegue para a tomada do último voto, do ministro Flávio Dino

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/11/2025 às 16h33
STF forma maioria para condenar mais nove réus pela trama golpista
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A maioria dos ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votou nesta terça-feira (18) pela condenação de nove réus do Núcleo 3 da trama golpista ocorrida durante governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O placar do julgamento está 3 votos a 0 pela condenação. Votaram nesse sentido o relator, ministro Alexandre de Moraes , e os ministros Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.

A sessão prossegue para a tomada do último voto, que será proferido por Flávio Dino.

Os ministros que já votaram também se manifestaram pela absolvição do general de Exército Estevam Theofhilo por falta de provas.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30

No decorrer da sessão de hoje, o colegiado passará para a fase de leitura das penas dos condenados, a chamada dosimetria.

O núcleo é composto por nove militares do Exército e um policial federal. Os acusados são conhecidos como "kids-pretos", militares que integraram o grupamento de forças especiais do Exército. Eles são acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de planejar ações táticas para efetivar o plano golpista e tentar sequestrar e matar o ministro Alexandre de Moraes, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os acusados foram condenados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Exceto no caso de Márcio Nunes de Resende Júnior e Ronald Ferreira de Araújo Júnior. Eles tiveram as condutas desclassificadas para os crimes de incitação ao crime e associação criminosa. Com a alteração, eles terão as penas abrandadas.

Fazem parte deste núcleo os seguintes réus:

Bernardo Romão Correa Netto (coronel);

Estevam Theophilo (general);

Fabrício Moreira de Bastos (coronel);

Hélio Ferreira Lima (tenente-coronel);

Márcio Nunes de Resende Júnior (coronel);

Rafael Martins de Oliveira (tenente-coronel);

Rodrigo Bezerra de Azevedo (tenente-coronel);

Ronald Ferreira de Araújo Júnior (tenente-coronel);

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros (tenente-coronel);

Wladimir Matos Soares (policial federal).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 48 minutos

Por unanimidade, STF condena mais nove réus pela trama golpista

Sessão continua para leitura das penas dos condenados

 © Rosinei Coutinho/STF
Justiça Há 4 horas

STF retoma julgamento do Núcleo 3 da trama golpista após intervalo

O relator do caso, Alexandre de Moraes, votou por condenar nove réus

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Há 9 horas

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso pela PF em Guarulhos

Operação da PF cumpre mandados em quatro estados e no Distrito Federal

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Justiça Há 11 horas

STF deve publicar nesta terça acórdão do julgamento de Bolsonaro

Ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão
Justiça Há 11 horas

STF retoma julgamento que pode condenar kids pretos por trama golpista

Núcleo é composto por nove militares do Exército e um policial federal

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 12° Máx. 22°
21° Sensação
1.91 km/h Vento
68% Umidade
100% (1.55mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h06 Pôr do sol
Quarta
27° 11°
Quinta
29° 14°
Sexta
32° 16°
Sábado
27° 17°
Domingo
24° 14°
Últimas notícias
Câmara Há 10 minutos

Proposta que isenta IPVA de veículos com mais de 20 anos é aprovada em comissão especial
Câmara Há 10 minutos

Turismo de base comunitária e Fundo da Caatinga pautam debate sobre Vale do Catimbau
Política Há 10 minutos

Lula defende o estado do Pará após declaração de chanceler alemão
Senado Federal Há 10 minutos

Aprovada atuação do serviço social nos hospitais públicos; texto vai à sanção
Senado Federal Há 10 minutos

Girão cita Estatuto de Roma e diz que expulsões no Ceará são terrorismo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,12%
Euro
R$ 6,17 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 522,976,52 +1,20%
Ibovespa
156,586,14 pts -0.26%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6880 (17/11/25)
31
44
57
61
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3540 (17/11/25)
01
02
03
05
06
09
10
13
14
15
16
18
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias