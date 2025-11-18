Criança de 10 anos é flagrada dirigindo após perseguição policial em Arinos MG

Uma criança de 10 anos foi flagrada dirigindo um carro após uma perseguição policial na noite de sábado (15), em Arinos, no Noroeste de Minas. Segundo a Polícia Militar, o veículo passou em alta velocidade por um ponto de fiscalização e o condutor tentou se esconder abaixando-se dentro do automóvel. Mesmo com sinais luminosos e sonoros, a ordem de parada não foi obedecida.

A fuga seguiu pela Avenida José Fernandes Valadares, considerada uma via de grande movimento devido à presença de bares, lanchonetes e um hotel. O trajeto em alta velocidade colocou em risco a segurança de diversas pessoas. Parte da perseguição foi registrada por moradores e compartilhada nas redes sociais.

A perseguição começou próximo ao quartel da PM e terminou na MG-202, onde o carro foi finalmente interceptado. No momento da abordagem, os policiais constataram que o motorista era uma criança de apenas 10 anos.

O pai do menino foi acionado e compareceu ao local. Ele afirmou que havia permitido que o filho dirigisse até a fazenda onde moram, seguindo o mesmo trajeto em uma motocicleta. Disse ainda que já havia ensinado a criança a dirigir e que desconhecia que a prática era criminosa.

O homem recebeu voz de prisão pelo crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, por permitir que pessoa não habilitada assumisse a direção. A criança, que não teve ferimentos, foi entregue ao responsável. O veículo, com licenciamento vencido desde 2020, foi removido para o pátio credenciado.