Terça, 18 de Novembro de 2025
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Criança de 10 anos é flagrada dirigindo após perseguição policial em Arinos MG

A perseguição começou próximo ao quartel da PM e terminou na MG-202, onde o carro foi finalmente interceptado.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/G1 MG
18/11/2025 às 15h05
Criança de 10 anos é flagrada dirigindo após perseguição policial em Arinos MG
Foto: Reprodução Site G1 MG

Uma criança de 10 anos foi flagrada dirigindo um carro após uma perseguição policial na noite de sábado (15), em Arinos, no Noroeste de Minas. Segundo a Polícia Militar, o veículo passou em alta velocidade por um ponto de fiscalização e o condutor tentou se esconder abaixando-se dentro do automóvel. Mesmo com sinais luminosos e sonoros, a ordem de parada não foi obedecida.

A fuga seguiu pela Avenida José Fernandes Valadares, considerada uma via de grande movimento devido à presença de bares, lanchonetes e um hotel. O trajeto em alta velocidade colocou em risco a segurança de diversas pessoas. Parte da perseguição foi registrada por moradores e compartilhada nas redes sociais.

A perseguição começou próximo ao quartel da PM e terminou na MG-202, onde o carro foi finalmente interceptado. No momento da abordagem, os policiais constataram que o motorista era uma criança de apenas 10 anos.

O pai do menino foi acionado e compareceu ao local. Ele afirmou que havia permitido que o filho dirigisse até a fazenda onde moram, seguindo o mesmo trajeto em uma motocicleta. Disse ainda que já havia ensinado a criança a dirigir e que desconhecia que a prática era criminosa.

O homem recebeu voz de prisão pelo crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, por permitir que pessoa não habilitada assumisse a direção. A criança, que não teve ferimentos, foi entregue ao responsável. O veículo, com licenciamento vencido desde 2020, foi removido para o pátio credenciado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Efetivo 7°BM
Prisão Há 8 horas

Brigada Militar e Polícia Civil realizam Prisão por contrabando/descaminho em Tenente Portela

Foram apreendidos três ar condicionados, 36 unidades de whisky, oito smartphones e duas ampolas de propionato de drostanolona, além de 50 mil dólares em espécie. Prejuízo estimado ao crime é de R$ 358.563

 Foto: Divulgação Brigada Militar
Brigada Militar Há 1 dia

Nova frota reforça segurança em Miraguaí, Redentora e Campo Novo

Os veículos devem entrar em operação nos próximos dias e representam um avanço importante para o atendimento das demandas de segurança pública nas comunidades da região.

 (Foto: Arte- Sistema Província)
Crime Local Há 1 dia

Discussão por dívida termina em morte em Passo Fundo

Confronto dentro de residência no Bairro Annes deixou um homem morto e outro ferido na madrugada de domingo.

 (Foto: Comunicação Social 7ºBPM)
Ação Policial Há 1 dia

Brigada Militar prende três pessoas no fim de semana na região

Prisões ocorreram entre sexta e domingo em Coronel Bicaco, Tiradentes do Sul e Três Passos

 (Foto: Reprodução Redes Sociais)
Rodovias RS Há 1 dia

Aquaplanagem causa saída de pista na ERS-155 em Santo Augusto

Família de Crissiumal estava no veículo e ninguém ficou ferido após o acidente registrado na noite de domingo.

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 12° Máx. 22°
22° Sensação
2.27 km/h Vento
55% Umidade
100% (1.55mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h06 Pôr do sol
Quarta
27° 11°
Quinta
29° 14°
Sexta
32° 16°
Sábado
27° 17°
Domingo
24° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 6 minutos

Senador Paim defende a PEC para redução da jornada de trabalho
Obras Há 6 minutos

Governo Leite inicia obras de melhorias no Arquivo Público do Rio Grande do Sul
Saúde Há 21 minutos

Saúde anuncia rede de hospitais e serviços inteligentes no SUS
Internacional Há 36 minutos

Problema em rede da Cloudflare derruba sites e portais em todo o mundo
Tecnologia Há 50 minutos

Ecora, certificadora de carbono, atuará em todos os biomas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,10%
Euro
R$ 6,16 -0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 525,501,40 +1,66%
Ibovespa
156,862,38 pts -0.08%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6880 (17/11/25)
31
44
57
61
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3540 (17/11/25)
01
02
03
05
06
09
10
13
14
15
16
18
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias