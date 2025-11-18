Terça, 18 de Novembro de 2025
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

STF retoma julgamento do Núcleo 3 da trama golpista após intervalo

O relator do caso, Alexandre de Moraes, votou por condenar nove réus

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/11/2025 às 14h43
STF retoma julgamento do Núcleo 3 da trama golpista após intervalo
© Rosinei Coutinho/STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou há pouco o julgamento que pode condenar os dez réus do Núcleo 3 da trama golpista ocorrida durante o governo Jair Bolsonaro.

Pela manhã, o relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação de nove réus e a favor da absolvição do general do Exército Estevam Theophilo.

A partir de agora, os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino vão proferir seus votos . Com a mudança de Luiz Fux para a Segunda Turma, somente os quatro ministros participam do julgamento.

Se a maioria de votos for formada pela condenação dos acusados, os ministros passarão para a fase de leitura das penas dos condenados, a chamada dosimetria.

O núcleo é composto por nove militares do Exército e um policial federal . Eles respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30

Os acusados são conhecidos como " kids pretos", militares que integraram o grupamento de forças especiais do Exército. Eles são acusados pela Procuradoria Geral da República (PGR) de planejar "ações táticas" para efetivar o plano golpista e tentar sequestrar e matar o ministro Alexandre de Moraes, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Fazem parte deste núcleo os seguintes investigados:

  • Bernardo Romão Correa Netto (coronel);
  • Estevam Theophilo (general);
  • Fabrício Moreira de Bastos (coronel);
  • Hélio Ferreira Lima (tenente-coronel);
  • Márcio Nunes de Resende Júnior (coronel);
  • Rafael Martins de Oliveira (tenente-coronel);
  • Rodrigo Bezerra de Azevedo (tenente-coronel);
  • Ronald Ferreira de Araújo Júnior (tenente-coronel);
  • Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros (tenente-coronel);
  • Wladimir Matos Soares (policial federal).
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 4 minutos

STF forma maioria para condenar mais nove réus pela trama golpista

Sessão prossegue para a tomada do último voto, do ministro Flávio Dino

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Há 7 horas

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso pela PF em Guarulhos

Operação da PF cumpre mandados em quatro estados e no Distrito Federal

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Justiça Há 9 horas

STF deve publicar nesta terça acórdão do julgamento de Bolsonaro

Ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão
Justiça Há 10 horas

STF retoma julgamento que pode condenar kids pretos por trama golpista

Núcleo é composto por nove militares do Exército e um policial federal

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça Há 20 horas

STF: Castro diz que imagens de câmeras de policiais foram preservadas

Prazo para governo estadual enviar informações terminava hoje

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 12° Máx. 22°
22° Sensação
2.27 km/h Vento
55% Umidade
100% (1.55mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h06 Pôr do sol
Quarta
27° 11°
Quinta
29° 14°
Sexta
32° 16°
Sábado
27° 17°
Domingo
24° 14°
Últimas notícias
Agricultura Há 17 segundos

Monitora Milho SC indica infestação controlada de cigarrinhas-do-milho na safra 2025/26
Senado Federal Há 20 segundos

Esperidião Amin cobra Ministério dos Transportes sobre obras na BR-101
Justiça Há 22 segundos

STF forma maioria para condenar mais nove réus pela trama golpista
Senado Federal Há 21 minutos

Senador Paim defende a PEC para redução da jornada de trabalho
Obras Há 21 minutos

Governo Leite inicia obras de melhorias no Arquivo Público do Rio Grande do Sul

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,12%
Euro
R$ 6,16 -0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 526,655,96 +1,90%
Ibovespa
156,910,75 pts -0.05%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6880 (17/11/25)
31
44
57
61
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3540 (17/11/25)
01
02
03
05
06
09
10
13
14
15
16
18
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias