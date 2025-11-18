Brigada Militar e Polícia Civil realizam Prisão por contrabando/descaminho em Tenente Portela

Na noite de segunda-feira (17), Policiais Militares do 7ºBPM, durante ação conjunta com agentes da Polícia Civil, na Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, prenderam um indivíduo por contrabando/descaminho em Tenente Portela.

Após abordagem do veiculo GM Astra, foram localizados e apreendidos três ar condicionados, 36 unidades de whisky, oito smartphones e duas ampolas de propionato de drostanolona (conhecido como Masteron, é um esteroide anabolizante androgênico sintético derivado da di-hidrotestosterona (DHT), além de 50 mil dólares em espécie.

Diante dos fatos, o homem foi preso, o material e o veículo foram apreendidos.

Prejuízo estimado ao crime é de R$ 358.563.