Brigada Militar e Polícia Civil realizam Prisão por contrabando/descaminho em Tenente Portela

Foram apreendidos três ar condicionados, 36 unidades de whisky, oito smartphones e duas ampolas de propionato de drostanolona, além de 50 mil dólares em espécie. Prejuízo estimado ao crime é de R$ 358.563

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Comunicação Social 7ºBPM
18/11/2025 às 08h20
Brigada Militar e Polícia Civil realizam Prisão por contrabando/descaminho em Tenente Portela
Foto: Efetivo 7°BM

Na noite de segunda-feira (17), Policiais Militares do 7ºBPM, durante ação conjunta com agentes da Polícia Civil, na Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, prenderam um indivíduo por contrabando/descaminho em Tenente Portela.

Após abordagem do veiculo GM Astra, foram localizados e apreendidos três ar condicionados, 36 unidades de whisky, oito smartphones e duas ampolas de propionato de drostanolona (conhecido como Masteron, é um esteroide anabolizante androgênico sintético derivado da di-hidrotestosterona (DHT), além de 50 mil dólares em espécie.

Diante dos fatos, o homem foi preso, o material e o veículo foram apreendidos.

Prejuízo estimado ao crime é de R$ 358.563.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação Brigada Militar
Brigada Militar Há 19 horas

Nova frota reforça segurança em Miraguaí, Redentora e Campo Novo

Os veículos devem entrar em operação nos próximos dias e representam um avanço importante para o atendimento das demandas de segurança pública nas comunidades da região.

 (Foto: Arte- Sistema Província)
Crime Local Há 23 horas

Discussão por dívida termina em morte em Passo Fundo

Confronto dentro de residência no Bairro Annes deixou um homem morto e outro ferido na madrugada de domingo.

 (Foto: Comunicação Social 7ºBPM)
Ação Policial Há 24 horas

Brigada Militar prende três pessoas no fim de semana na região

Prisões ocorreram entre sexta e domingo em Coronel Bicaco, Tiradentes do Sul e Três Passos

 (Foto: Reprodução Redes Sociais)
Rodovias RS Há 24 horas

Aquaplanagem causa saída de pista na ERS-155 em Santo Augusto

Família de Crissiumal estava no veículo e ninguém ficou ferido após o acidente registrado na noite de domingo.

 (Foto: Olho Vivo Paraná)
Trânsito Grave Há 1 dia

Acidente entre ônibus e caminhonete deixa um morto em Pato Branco

Veículo da Banda Planeta Som se envolveu na colisão que ocorreu na noite de sábado e mobilizou equipes até a manhã de domingo.

