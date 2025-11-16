Domingo, 16 de Novembro de 2025
15°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Colisão Frontal na RSC-472 Mobiliza Equipes de Resgate em Oswaldo Cruz

O acidente ocorreu nas proximidades do cemitério local

Por: Rafael Piasecki Fonte: Jornal Província/Cidade Regional
16/11/2025 às 22h02
Colisão Frontal na RSC-472 Mobiliza Equipes de Resgate em Oswaldo Cruz
Foto: Cidade Regional

Uma grave colisão frontal envolvendo dois automóveis de passeio foi registrada na noite deste domingo (16) na RSC-472, gerando preocupação e mobilização no distrito de Oswaldo Cruz.

O acidente ocorreu nas proximidades do cemitério local.

O impacto entre os veículos foi significativo, atraindo a atenção imediata de moradores e dos motoristas que trafegavam pelo trecho da rodovia.

A gravidade da ocorrência levou à rápida ação das forças de segurança e socorro.

Equipes de socorro e policiamento se deslocaram rapidamente para o local do acidente. 

Neste momento, estão sendo realizados os procedimentos iniciais, que incluem o atendimento às possíveis vítimas e a organização do trânsito na RSC-472.

O fluxo de veículos está sendo orientado para garantir a segurança no trecho, enquanto as equipes trabalham na remoção dos automóveis e na apuração dos fatos.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos na colisão. 

As vítimas estão recebendo o devido atendimento e o quadro de saúde deve ser detalhado nas próximas horas.

As causas que levaram à colisão frontal ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes. Novas atualizações sobre o número de feridos e a dinâmica do acidente serão divulgadas assim que forem confirmadas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Bombeiros Voluntários Tenente Portela
Trânsito Liberado Há 4 horas

Trânsito Liberado na RSC-472 entre Tenente Portela e Palmitinho 

O incidente ocorreu nas proximidades do Cerro dos Machado, próximo ao Silo do Hanauer

 Arte: Bombeiros Voluntários
Árvore caída Há 4 horas

ATENÇÃO! Trânsito Bloqueado Parcialmente na RSC-472: Árvore Caída Próximo ao Silo do Hanauer 

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela já se deslocaram para o local e estão trabalhando na remoção da árvore

 (Foto: Portela Online)
Triste acidente Há 11 horas

Condutor de EcoSport Morre Após Acidente na RSC-472 em Tenente Portela

Laudelino Lari Noetzold, de 71 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu neste domingo.

 (Foto: Divulgação Redes Sociais)
Acidente grave Há 11 horas

Colisão entre Trator e Caminhonete Deixa Dois Feridos em Três Passos

Acidente ocorreu no distrito da Floresta no último sábado (15).

 (Foto: Agência Impacto)
Trânsito Há 24 horas

Pastor morre em acidente na BR-277 após retornar de ação voluntária no Paraná

João Nicolau Gonçalves, de 45 anos, havia prestado auxílio a comunidade atingida por tornado e morreu em colisão que envolveu três veículos

Tenente Portela, RS
17°
Chuvas esparsas
Mín. 15° Máx. 27°
17° Sensação
2.73 km/h Vento
97% Umidade
100% (26.41mm) Chance chuva
05h35 Nascer do sol
19h04 Pôr do sol
Segunda
22° 15°
Terça
25° 13°
Quarta
28° 13°
Quinta
30° 15°
Sexta
32° 17°
Últimas notícias
Acidente Há 20 minutos

Colisão Frontal na RSC-472 Mobiliza Equipes de Resgate em Oswaldo Cruz
Temporal Há 52 minutos

Chuva e Vento Deixam Rastro de Estragos em Tenente Portela e Cidades Vizinhas
Educação Há 2 horas

Tiroteio suspende prova do Enem em escola no Rio
Geral Há 2 horas

Tiroteio interditou Avenida Brasil no Rio de Janeiro
Educação Há 2 horas

Enem: provas foram longas, mas com questões fáceis, dizem candidatos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +0,00%
Euro
R$ 6,15 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 533,775,22 +0,53%
Ibovespa
157,738,69 pts 0.37%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias