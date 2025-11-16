Colisão Frontal na RSC-472 Mobiliza Equipes de Resgate em Oswaldo Cruz

Uma grave colisão frontal envolvendo dois automóveis de passeio foi registrada na noite deste domingo (16) na RSC-472, gerando preocupação e mobilização no distrito de Oswaldo Cruz.
O acidente ocorreu nas proximidades do cemitério local.
O impacto entre os veículos foi significativo, atraindo a atenção imediata de moradores e dos motoristas que trafegavam pelo trecho da rodovia.
A gravidade da ocorrência levou à rápida ação das forças de segurança e socorro.
Equipes de socorro e policiamento se deslocaram rapidamente para o local do acidente.
Neste momento, estão sendo realizados os procedimentos iniciais, que incluem o atendimento às possíveis vítimas e a organização do trânsito na RSC-472.
O fluxo de veículos está sendo orientado para garantir a segurança no trecho, enquanto as equipes trabalham na remoção dos automóveis e na apuração dos fatos.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos na colisão.
As vítimas estão recebendo o devido atendimento e o quadro de saúde deve ser detalhado nas próximas horas.
As causas que levaram à colisão frontal ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes. Novas atualizações sobre o número de feridos e a dinâmica do acidente serão divulgadas assim que forem confirmadas.