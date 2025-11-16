Trânsito Liberado na RSC-472 entre Tenente Portela e Palmitinho 

Após Ação Rápida dos Bombeiros Voluntários O trânsito na RSC-472, no trecho entre Tenente Portela e Palmitinho, foi totalmente liberado há pouco após a conclusão dos trabalhos de remoção de uma árvore que havia caído sobre a rodovia.

O incidente ocorreu nas proximidades do Cerro dos Machado, próximo ao Silo do Hanauer, e estava obstruindo parcialmente uma das vias, dificultando o fluxo de veículos e gerando risco de acidentes.

Graças à intervenção imediata e eficiente dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela, a rodovia foi desobstruída em um curto espaço de tempo, permitindo que o trânsito voltasse à sua normalidade.

A queda da árvore, que pode ter sido causada pelas condições climáticas, exigiu dos motoristas a atenção e a cautela por um período.

O bloqueio, embora parcial, gerou a necessidade de lentidão e organização no local para garantir a segurança de todos.

Os Bombeiros Voluntários agiram rapidamente com o equipamento necessário para cortar e remover a vegetação da pista, garantindo a segurança dos usuários da rodovia.

A agilidade da equipe foi fundamental para evitar longos congestionamentos e minimizar os transtornos para quem precisava utilizar o trecho.