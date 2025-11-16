ATENÇÃO! Trânsito Bloqueado Parcialmente na RSC-472: Árvore Caída Próximo ao Silo do Hanauer 

Motoristas que trafegam pela RSC-472, no trecho entre Tenente Portela e Palmitinho, devem redobrar a atenção e a cautela.

Uma árvore caiu sobre a rodovia, nas proximidades do local conhecido como Cerro dos Machado, próximo ao Silo do Hanauer, e está obstruindo parcialmente uma das vias.

O incidente dificulta o fluxo de veículos e pode gerar congestionamento e riscos de acidentes, especialmente para quem não conhece a área.

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela já se deslocaram para o local e estão trabalhando na remoção da árvore para desobstruir a rodovia o mais rápido possível e normalizar o trânsito.

Recomendações aos Motoristas:

Reduza a velocidade drasticamente ao se aproximar do ponto de bloqueio.

Mantenha uma distância segura do veículo à sua frente.

Siga as orientações dos Bombeiros e demais autoridades presentes na rodovia.

A colaboração de todos é fundamental neste momento para garantir a segurança dos usuários da rodovia e agilizar o trabalho.