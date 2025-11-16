Domingo, 16 de Novembro de 2025
ATENÇÃO! Trânsito Bloqueado Parcialmente na RSC-472: Árvore Caída Próximo ao Silo do Hanauer 

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela já se deslocaram para o local e estão trabalhando na remoção da árvore

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/ Bombeiros Voluntários
16/11/2025 às 18h04
Arte: Bombeiros Voluntários

Motoristas que trafegam pela RSC-472, no trecho entre Tenente Portela e Palmitinho, devem redobrar a atenção e a cautela. 

Uma árvore caiu sobre a rodovia, nas proximidades do local conhecido como Cerro dos Machado, próximo ao Silo do Hanauer, e está obstruindo parcialmente uma das vias.

O incidente dificulta o fluxo de veículos e pode gerar congestionamento e riscos de acidentes, especialmente para quem não conhece a área.

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela já se deslocaram para o local e estão trabalhando na remoção da árvore para desobstruir a rodovia o mais rápido possível e normalizar o trânsito.

 Recomendações aos Motoristas:

Reduza a velocidade drasticamente ao se aproximar do ponto de bloqueio.

Mantenha uma distância segura do veículo à sua frente.

Siga as orientações dos Bombeiros e demais autoridades presentes na rodovia.

A colaboração de todos é fundamental neste momento para garantir a segurança dos usuários da rodovia e agilizar o trabalho.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
