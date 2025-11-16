Condutor de EcoSport Morre Após Acidente na RSC-472 em Tenente Portela

O condutor da Ford EcoSport envolvido em um grave acidente na RSC-472, em Tenente Portela, faleceu nas primeiras horas deste domingo (16). Laudelino Lari Noetzold, de 71 anos, foi socorrido e levado ao Hospital Santo Antônio, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O acidente ocorreu por volta da 1h15, na curva antes da antena da rádio municipal, no acesso à perimetral.
A Funerária Engler divulgou a nota oficial informando sobre as últimas homenagens: o velório ocorrerá na Capela Funerária Engler, e o sepultamento será às 16h no Cemitério Municipal de Tenente Portela.
Além da EcoSport, um Fiat Argo também se envolveu na colisão. O veículo da vítima permaneceu sobre a pista após o acidente, o que exigiu atenção redobrada dos motoristas durante a madrugada, até a retirada do carro.