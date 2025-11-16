Colisão entre Trator e Caminhonete Deixa Dois Feridos em Três Passos

Uma colisão entre um trator e uma caminhonete deixou duas pessoas feridas no distrito da Floresta, interior de Três Passos, na noite de sábado (15), por volta das 18h45. O Corpo de Bombeiros Militar foi chamado pelo SAMU, mas, ao chegar no local, a unidade do SAMU já havia encaminhado as vítimas ao Hospital de Caridade de Três Passos.

O motorista do trator não sofreu ferimentos. No entanto, uma das rodas do trator ficou sobre o veículo, o que dificultou o resgate das vítimas. As causas do acidente ainda são desconhecidas e não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.







