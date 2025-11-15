Pastor morre em acidente na BR-277 após retornar de ação voluntária no Paraná

O pastor João Nicolau Gonçalves, de 45 anos, morreu no final da manhã de sexta-feira (14) em um acidente na BR-277, em Fernandes Pinheiro, região Centro-Sul do Paraná. Ele retornava de uma ação voluntária em Rio Bonito do Iguaçu, município afetado por um tornado na semana anterior.

A colisão ocorreu pouco antes do meio-dia, no km 197, e envolveu outros dois veículos, deixando a rodovia totalmente interditada por algumas horas.

Natural de Joinville, João atuava havia oito meses na região central do Paraná e era conhecido pelo comprometimento com ações solidárias. Em nota, a Associação Central Paranaense (ACP) da Igreja Adventista do Sétimo Dia lamentou sua morte, destacando que ele “retornava de uma nobre missão” e que sua última atuação demonstrou “espírito de abnegação e serviço ao próximo”.

O pastor iniciou seu trabalho na Igreja Adventista em 2004, em Florianópolis. Em Santa Catarina, serviu como distrital em Xanxerê, Indaial e no bairro Boehmerwald, em Joinville. Também atuou como líder de Missão Global na Associação Norte Catarinense, evangelista na Associação Sul Catarinense e, a partir de 2017, esteve à frente do Ministério Pessoal e da Escola Sabatina na região. Mestre em teologia pastoral, era casado e pai de duas filhas.

Em março de 2025, João assumiu nova função na ACP, coordenando o Ministério Pessoal, a Escola Sabatina e a Ação Solidária Adventista (ASA).

A despedida está marcada para este sábado (15), às 15h, na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Saguaçú, em Joinville.







