Jovem é morto e diretor de Esportes fica ferido em ataque a tiros em Sentinela do Sul

Disparos ocorreram do lado de fora de ginásio durante evento esportivo; Polícia Civil investiga autoria e motivação

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informação Observador Regional
15/11/2025 às 22h07
Jovem é morto e diretor de Esportes fica ferido em ataque a tiros em Sentinela do Sul
(Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sentinela do Sul)

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na noite de sexta-feira (14) em Sentinela do Sul, município localizado a cerca de 100 km de Porto Alegre. O ataque ocorreu do lado de fora do Ginásio Municipal de Esportes Laranjão, onde acontecia uma partida de futsal. Segundo a prefeitura, o crime não teve qualquer relação com o evento esportivo.

Durante o ataque, um dos disparos atravessou o portão do ginásio e atingiu o diretor de Esportes do município, Airton Stein, que estava no interior do prédio. Ele recebeu atendimento de emergência e foi encaminhado ao Hospital de Camaquã, onde permanece internado em estado estável. A administração municipal informou que Stein foi ferido por uma bala perdida.

A Brigada Militar relata que encontrou o jovem de 19 anos já sem vida ao atender a ocorrência por volta das 22h. Até o momento, não há informações sobre os responsáveis pelos disparos. A Polícia Civil conduz a investigação para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime.


Nota da prefeitura de Sentinela do Sul (RS)

A Administração Municipal vem a público esclarecer que o acidente ocorrido na noite de ontem nas proximidades do Ginásio de Esportes Laranjão não teve qualquer relação com briga, discussão ou disputa esportiva. O fato ocorreu na parte externa do ginásio, onde a vítima foi baleada no local, vindo a óbito.

Informamos ainda que um dos disparos, considerado perdido, atravessou o portão do ginásio e atingiu o diretor de Esportes, Airton Stein, que recebeu atendimento imediato e segue hospitalizado em estado estável. A Administração Municipal está prestando todo o suporte necessário ao servidor e sua família.

Reforçamos que nenhuma atividade esportiva ou participante do evento teve envolvimento no ocorrido. O município segue colaborando com as autoridades policiais

Nota da Brigada Militar (BM)

Dois homens são baleados em evento esportivo em Sentinela do Sul

Durante a realização de um evento esportivo em Sentinela do Sul, dois homens foram baleados na noite desta sexta-feira (14). Logo após os disparos, a Brigada Militar, por meio do 30º Batalhão de Polícia Militar, chegou ao local e coletou informações sobre possíveis suspeitos.

Um jovem de 19 anos, que estava do lado de fora do ginásio, foi atingido e morreu ainda no local.

Outro homem, de 56 anos, que estava dentro do ginásio, também foi baleado. Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas seu estado de saúde ainda não foi atualizado.

Até o momento, não há informações sobre os autores dos disparos. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do crime.



