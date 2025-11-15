Jovem é morto e diretor de Esportes fica ferido em ataque a tiros em Sentinela do Sul

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na noite de sexta-feira (14) em Sentinela do Sul, município localizado a cerca de 100 km de Porto Alegre. O ataque ocorreu do lado de fora do Ginásio Municipal de Esportes Laranjão, onde acontecia uma partida de futsal. Segundo a prefeitura, o crime não teve qualquer relação com o evento esportivo.

Durante o ataque, um dos disparos atravessou o portão do ginásio e atingiu o diretor de Esportes do município, Airton Stein, que estava no interior do prédio. Ele recebeu atendimento de emergência e foi encaminhado ao Hospital de Camaquã, onde permanece internado em estado estável. A administração municipal informou que Stein foi ferido por uma bala perdida.

A Brigada Militar relata que encontrou o jovem de 19 anos já sem vida ao atender a ocorrência por volta das 22h. Até o momento, não há informações sobre os responsáveis pelos disparos. A Polícia Civil conduz a investigação para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime.







Nota da prefeitura de Sentinela do Sul (RS)