Dupla é presa por porte ilegal de arma em Vista Alegre

Na tarde de sexta-feira (14/11), o efetivo da Brigada Militar (BM) abordou um veículo ocupado por dois indivíduos. No decorrer da revista, os policiais militares encontraram, escondidos sob o banco traseiro, dois revólveres calibre 32 e 12 munições.

Um dos homens assumiu a posse das armas de fogo e revelou que pretendia vendê-las numa comunidade da área rural. A apreensão foi realizada no âmbito da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras. As informações são do 37º BPM.

Os presos foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil de Vista Alegre para o registro da ocorrência.

