Pelotão Rodoviário de Santo Augusto recupera caminhão roubado e efetua duas prisões

Veículo foi recuperado na ERS-210, na localidade de Boa Vista (Foto: Divulgação | Pelotão Rodoviário de Santo Augusto)

Durante fiscalização de trânsito na tarde de quinta-feira (13/11), a guarnição do Pelotão Rodoviário de Santo Augusto abordou um caminhão que trafegava na ERS-210, na localidade de Boa Vista. Na conferência da documentação apresentada, foi constatado que o veículo estava em situação de roubo, cujo registro havia sido feito no dia anterior.

Diante dos fatos, o condutor e o passageiro foram presos, sendo levados até a Delegacia da Polícia Civil em Santo Augusto para os devidos trâmites legais pertinentes ao crime de roubo.

