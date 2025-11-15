Sábado, 15 de Novembro de 2025
Três veículos se envolvem em acidente em São Martinho

Fato ocorreu na manhã de sexta-feira (14/11)

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
15/11/2025 às 11h23
Nenhum dos ocupantes dos veículos sofreu ferimentos (Foto: Reprodução | Rádio 91.5FM)

Segundo informações da Rádio 91.5FM de São Martinho, os três veículos transitavam na mesma pista da ERS-210 quando o automóvel que seguia na frente freou bruscamente. A caminhonete e o caminhão – que trafegavam atrás do carro – não conseguiram parar a tempo, resultando em duas colisões traseiras.

Nenhum dos ocupantes dos veículos sofreu ferimentos. O fato ocorreu na manhã de sexta-feira (14/11). A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar e Pelotão Rodoviário.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

