Três veículos se envolvem em acidente em São Martinho

Segundo informações da Rádio 91.5FM de São Martinho, os três veículos transitavam na mesma pista da ERS-210 quando o automóvel que seguia na frente freou bruscamente. A caminhonete e o caminhão – que trafegavam atrás do carro – não conseguiram parar a tempo, resultando em duas colisões traseiras.

Nenhum dos ocupantes dos veículos sofreu ferimentos. O fato ocorreu na manhã de sexta-feira (14/11). A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar e Pelotão Rodoviário.

