Enfrentamento à Violência Contra a Mulher Mobiliza Região Celeiro em Seminário de Três Passos

Três Passos sediou nesta sexta-feira, 14 de novembro, o IV Seminário Regional “Enfrentamento à Violência contra a Mulher”, reunindo profissionais da Região Celeiro para um dia de debates focado no fortalecimento das políticas de proteção e acolhimento às vítimas.

O evento, que reforça o compromisso regional na luta contra a violência de gênero, contou com a participação de importantes lideranças da segurança pública.

A Polícia Civil marcou presença ativa no seminário, sendo representada pela Delegada Regional Cristiane de Moura e Silva Brucks e pela Inspetora de Polícia Aline Adriana Frank Ciechowicz.

A participação das autoridades sublinha a importância da atuação policial coordenada na prevenção e repressão dos crimes de violência doméstica.

O ponto alto do evento foi a palestra ministrada pela Dra. Rosângela Angelin, de Santo Ângelo.

A especialista conduziu uma profunda reflexão sobre a complexidade das questões de gênero, destacando os desafios enfrentados na construção de políticas públicas eficazes para garantir a proteção e o empoderamento das mulheres.

O seminário serviu como um importante fórum para que os profissionais da Região Celeiro pudessem discutir estratégias de prevenção, acolhimento e intervenção nos casos de violência de gênero.

O encontro reforçou a necessidade de uma atuação integrada entre as diversas instituições (Polícia Civil, órgãos municipais, ONGs, etc.) e a sociedade civil para oferecer um suporte completo às mulheres.