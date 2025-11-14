Sábado, 15 de Novembro de 2025
18°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brigada Militar Prende Trio e Apreende Drogas e Arma em Pinheirinho do Vale

O trio foi levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) em Frederico Westphalen para os procedimentos legais. 

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província com informações de João Victor Cassol / Grupo Chirú
14/11/2025 às 22h41
Brigada Militar Prende Trio e Apreende Drogas e Arma em Pinheirinho do Vale
Foto: João Vitor Cassol / Grupo Chirú

Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido nesta sexta-feira (14) no distrito de Basílio da Gama, em Pinheirinho do Vale, em uma operação da Força Tática da Brigada Militar (BM). A ação resultou em prisões por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A prisão foi efetuada pela Brigada Militar, por meio da Força Tática do 37º Batalhão de Polícia Militar.

Um jovem de 20 anos foi preso e um adolescente de 15 anos foi apreendido sob a acusação de tráfico de drogas. Com eles, a BM encontrou porções de cocaína.

A operação prosseguiu com a localização de quantidades significativas da mesma droga em uma área de mata próxima ao local da abordagem. 

O peso exato das substâncias apreendidas não havia sido calculado até o fechamento desta notícia.

Na mesma operação, um terceiro homem, de 72 anos, também foi preso. Com ele, a Brigada Militar localizou um revólver municiado.

O trio foi levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) em Frederico Westphalen para os procedimentos legais. 

Devido ao envolvimento do menor de idade, o Conselho Tutelar de Frederico Westphalen foi acionado para acompanhar o caso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação Polícia Civil
Seminário Há 2 horas

Enfrentamento à Violência Contra a Mulher Mobiliza Região Celeiro em Seminário de Três Passos

O evento reforça o compromisso regional na luta contra a violência de gênero

 Foto: Polícia Civil / Divulgação
Prisão Há 8 horas

Polícia desarticula grupo suspeito de tráfico e tortura na Região Norte

Três pessoas foram presas em Ronda Alta e Sarandi. Suspeitos intimidavam moradores para manter silêncio sobre atividades criminosas

 (Foto: Comunicação Social 7°BPM)
Prisão em Miraguai Há 13 horas

Homem detido por tentativa de feminicídio em Miraguaí

Na ação foi apreendida armas e munições

 (Foto: Arte- Sistema Província)
Polícia local Há 13 horas

Prisão por Dano em Tenente Portela

O homem foi detido em flagrante após causar danos no comércio de Tenente Portela

 (Foto: Bruna Ferri)
Trânsito Local Há 14 horas

Avenida Santa Rosa terá bloqueio parcial a partir desta sexta-feira

Montagem da Feira Negócios Daqui provoca bloqueio parcial da Avenida Santa Rosa antes da abertura do evento

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
20° Sensação
0.57 km/h Vento
92% Umidade
100% (4.31mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h03 Pôr do sol
Domingo
27° 18°
Segunda
25° 16°
Terça
23° 15°
Quarta
26° 11°
Quinta
29° 13°
Últimas notícias
Saúde Há 13 minutos

Em Criciúma, Jorginho Mello inaugura Centro Especializado de Reabilitação
Economia Há 13 minutos

Moradores de Rio Bonito do Iguaçu podem pedir saque do FGTS
Economia Há 13 minutos

Aposta de Porto Alegre acerta Mega-Sena e leva prêmio de R$ 99 milhões
Vista Gaúcha Há 59 minutos

Marco da Fé: Missa com Decreto de Quase-Paróquia Reúne Centenas em Vista Gaúcha
Seminário Há 1 hora

Enfrentamento à Violência Contra a Mulher Mobiliza Região Celeiro em Seminário de Três Passos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +0,00%
Euro
R$ 6,15 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 540,363,41 +1,78%
Ibovespa
157,738,69 pts 0.37%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias