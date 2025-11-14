Brigada Militar Prende Trio e Apreende Drogas e Arma em Pinheirinho do Vale

Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido nesta sexta-feira (14) no distrito de Basílio da Gama, em Pinheirinho do Vale, em uma operação da Força Tática da Brigada Militar (BM). A ação resultou em prisões por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A prisão foi efetuada pela Brigada Militar, por meio da Força Tática do 37º Batalhão de Polícia Militar.

Um jovem de 20 anos foi preso e um adolescente de 15 anos foi apreendido sob a acusação de tráfico de drogas. Com eles, a BM encontrou porções de cocaína.

A operação prosseguiu com a localização de quantidades significativas da mesma droga em uma área de mata próxima ao local da abordagem.

O peso exato das substâncias apreendidas não havia sido calculado até o fechamento desta notícia.

Na mesma operação, um terceiro homem, de 72 anos, também foi preso. Com ele, a Brigada Militar localizou um revólver municiado.

O trio foi levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) em Frederico Westphalen para os procedimentos legais.

Devido ao envolvimento do menor de idade, o Conselho Tutelar de Frederico Westphalen foi acionado para acompanhar o caso.