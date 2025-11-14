Sexta, 14 de Novembro de 2025
Polícia desarticula grupo suspeito de tráfico e tortura na Região Norte

Três pessoas foram presas em Ronda Alta e Sarandi. Suspeitos intimidavam moradores para manter silêncio sobre atividades criminosas

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: GZH
14/11/2025 às 16h04
Polícia desarticula grupo suspeito de tráfico e tortura na Região Norte
Foto: Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu três pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e casos de tortura. A operação foi deflagrada nesta quinta-feira (13), em Ronda Alta e no Presídio Estadual de Sarandi, no norte do RS.

As investigações revelaram que os criminosos impunham medo a moradores de um bairro de Ronda Alta, com o intuito de intimidar a população para que mantivesse silêncio diante das atividades ilícitas. Para alcançar esse objetivo, pessoas eram torturadas e agredidas, conforme detalhado pela Polícia Civil.

Após a fase investigativa, os agentes realizaram a operação, resultando na prisão em flagrante de duas pessoas por tráfico de drogas e uma terceira por mandado de prisão temporária. Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido na cela de um detento no presídio de Sarandi.

Além das detenções, a polícia apreendeu drogas, dinheiro, documentos e diversos aparelhos eletrônicos. Todo o material será submetido a análise pela Polícia Civil, visando identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar as investigações sobre o grupo.

