Homem detido por tentativa de feminicídio em Miraguaí

Na noite de quinta-feira (13/11), policiais do 7º BPM prenderam um homem em Miraguai por tentativa de feminicídio, porte irregular de arma de fogo de calibre permitido e posse irregular de munição de calibre restrito.

Após receber informações sobre o caso, as guarnições realizaram diligências e localizaram o suspeito, efetuando a prisão.

Durante a ação, foram apreendidas duas munições deflagradas, uma munição intacta e uma espingarda, todas de calibre 32, além de uma munição intacta calibre 45 e um smartphone.

A Brigada Militar reforça seu compromisso em atuar com responsabilidade e prontidão no combate à violência contra a mulher.







