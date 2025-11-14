Sexta, 14 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Homem detido por tentativa de feminicídio em Miraguaí

Na ação foi apreendida armas e munições

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Comunicação Social 7°BPM
14/11/2025 às 11h36 Atualizada em 14/11/2025 às 11h41
Homem detido por tentativa de feminicídio em Miraguaí
(Foto: Comunicação Social 7°BPM)

Na noite de quinta-feira (13/11), policiais do 7º BPM prenderam um homem em Miraguai por tentativa de feminicídio, porte irregular de arma de fogo de calibre permitido e posse irregular de munição de calibre restrito.
Após receber informações sobre o caso, as guarnições realizaram diligências e localizaram o suspeito, efetuando a prisão.
Durante a ação, foram apreendidas duas munições deflagradas, uma munição intacta e uma espingarda, todas de calibre 32, além de uma munição intacta calibre 45 e um smartphone.
A Brigada Militar reforça seu compromisso em atuar com responsabilidade e prontidão no combate à violência contra a mulher.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Arte- Sistema Província)
Polícia local Há 4 horas

Prisão por Dano em Tenente Portela

O homem foi detido em flagrante após causar danos no comércio de Tenente Portela

 (Foto: Bruna Ferri)
Trânsito Local Há 4 horas

Avenida Santa Rosa terá bloqueio parcial a partir desta sexta-feira

Montagem da Feira Negócios Daqui provoca bloqueio parcial da Avenida Santa Rosa antes da abertura do evento

 Foto: Divulgação Redes Sociais
Acidente Há 23 horas

Carro tomba após saída de pista na RSC-472 em Tenente Portela

A motorista foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santo Antônio apenas por precaução, já que não apresentava ferimentos graves.

 (Foto: Divulgação PC)
Ação conjunta Há 1 dia

Polícia apreende cocaína e detém adolescente em Três Passos

Operação integrada entre Polícia Civil e Brigada Militar localizou 250 gramas de cocaína e dinheiro com jovem

 (Foto: Divulgação PC)
Crime Prisão Há 1 dia

Agente penitenciário é preso por tráfico de drogas em Palmeira das Missões

Servidor foi detido em flagrante após denúncia anônima; polícia encontrou quase 800 gramas de maconha em sua mochila

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
30° Sensação
1.65 km/h Vento
50% Umidade
100% (4.31mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h03 Pôr do sol
Sábado
27° 18°
Domingo
25° 16°
Segunda
23° 15°
Terça
26° 11°
Quarta
29° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 16 minutos

Comissão aprova exigência de boas práticas de fabricação para registro de medicamentos
Educação Há 30 minutos

Governo divulga lista preliminar dos servidores aptos a concorrer às promoções do magistério estadual
Câmara Há 30 minutos

Comissão aprova 15 projetos de homenagens e datas comemorativas
Economia Há 30 minutos

Agropecuária ajudou oito estados a crescerem mais que o Brasil em 2023
Economia Há 31 minutos

Operações de crédito do BNDES chegam a R$ 230 bilhões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 -0,12%
Euro
R$ 6,13 -0,45%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 536,886,56 -2,55%
Ibovespa
158,156,39 pts 0.63%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6878 (13/11/25)
18
20
23
51
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3538 (13/11/25)
02
03
05
08
09
10
13
14
17
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2848 (12/11/25)
01
02
07
08
19
21
25
27
37
38
47
49
52
59
64
66
74
85
88
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2885 (12/11/25)
05
27
35
36
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias