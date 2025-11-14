Sexta, 14 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Avenida Santa Rosa terá bloqueio parcial a partir desta sexta-feira

Montagem da Feira Negócios Daqui provoca bloqueio parcial da Avenida Santa Rosa antes da abertura do evento

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
14/11/2025 às 10h54
Avenida Santa Rosa terá bloqueio parcial a partir desta sexta-feira
(Foto: Bruna Ferri)

A partir desta sexta-feira, 14 de novembro, a Avenida Santa Rosa, próximo ao Clube Comercial, terá bloqueio parcial em uma das vias devido ao início da montagem da infraestrutura que receberá a 4ª edição da Feira Negócios Daqui – Multissetorial. As obras incluem a instalação de pavilhões, estandes e demais estruturas de apoio ao evento, e a medida visa garantir a segurança de trabalhadores e motoristas durante os próximos dias. O trânsito pode apresentar lentidão, e a recomendação é que os condutores redobrem a atenção ou busquem rotas alternativas.

A Feira Negócios Daqui acontecerá de 21 a 23 de novembro, com entrada gratuita. Com mais de 130 expositores confirmados, o evento é um dos principais espaços de incentivo à economia local, reunindo empreendedores, produtores e comerciantes de Tenente Portela e região.

Durante os três dias de feira, os visitantes poderão conferir empresas de diversos setores, produtos da agricultura familiar, agroindústrias, artesanato e expressões da cultura indígena. A programação também contará com praça de alimentação, shows e apresentações culturais.

A praça de alimentação será organizada pelos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela e pelo Grupo de Apoio à Brigada Militar (GABM), que cuidarão da estrutura e comercialização de lanches e bebidas, destinando toda a renda para suas atividades sociais.

A abertura oficial será na sexta-feira, 21 de novembro, às 17h, com a presença de autoridades estaduais, regionais e municipais. A comissão organizadora, secretários e gestores locais vêm mobilizando a comunidade, destacando a importância da feira para o desenvolvimento regional. O governador Eduardo Leite também manifestou interesse em participar do evento.

Entre as atrações artísticas estão Júnior e Cézar, Roger e Gustavo, Banda Aesa e Grupo Tô Di Boa. A programação paralela inclui o Encontro da Melhor Idade, escolha do Rei e Rainha com animação da Banda Eventos, show de Dilei Viola e Mathias, Festival Danças Daqui, desfile de moda e o tradicional Cão Curso.

A Feira Negócios Daqui 2025 reafirma-se como um espaço de oportunidades, integração comunitária e valorização da produção regional. O evento é realizado pela Prefeitura de Tenente Portela, com apoio da ACISA e Emater/RS, patrocínio da Corsan e financiamento do Pró-Cultura RS, por meio da Secretaria da Cultura e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação Redes Sociais
Acidente Há 19 horas

Carro tomba após saída de pista na RSC-472 em Tenente Portela

A motorista foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santo Antônio apenas por precaução, já que não apresentava ferimentos graves.

 (Foto: Divulgação PC)
Ação conjunta Há 1 dia

Polícia apreende cocaína e detém adolescente em Três Passos

Operação integrada entre Polícia Civil e Brigada Militar localizou 250 gramas de cocaína e dinheiro com jovem

 (Foto: Divulgação PC)
Crime Prisão Há 1 dia

Agente penitenciário é preso por tráfico de drogas em Palmeira das Missões

Servidor foi detido em flagrante após denúncia anônima; polícia encontrou quase 800 gramas de maconha em sua mochila

 Foto: Divulgação
Incêndio Há 1 dia

Veículo pega fogo próximo a escola e mobiliza bombeiros em Tenente Portela

A Brigada Militar acompanhou a ocorrência e deve apoiar as investigações para apurar as causas do sinistro.

 Foto: Divulgação PRF
Apreensão Há 2 dias

PRF apreende 709 litros de agrotóxico contrabandeado em Sarandi

De acordo com a PRF, o motorista desobedeceu a ordem de parada e percorreu vários quilômetros antes de ser detido.

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
25° Sensação
1.1 km/h Vento
69% Umidade
100% (4.31mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h03 Pôr do sol
Sábado
27° 18°
Domingo
25° 16°
Segunda
23° 15°
Terça
26° 11°
Quarta
29° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 54 segundos

Comissão aprova pensão por morte acima de um salário mínimo para segurado especial
Trânsito Local Há 15 minutos

Avenida Santa Rosa terá bloqueio parcial a partir desta sexta-feira
Tecnologia Há 15 minutos

CEIIA REFORÇA COOPERAÇÃO COM RONDÔNIA E PARÁ PARA PROTEGER O BIOMA DA AMAZÓNIA
Economia Há 15 minutos

Número dos que procuram emprego há mais de 2 anos cai 17,8%, diz IBGE
Vice-governador Há 15 minutos

Gabriel Souza inaugura acesso asfáltico a Capão Bonito do Sul pela ERS-461 no sábado (15)

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 +0,23%
Euro
R$ 6,18 +0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 535,308,27 -3,17%
Ibovespa
157,004,70 pts -0.1%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6878 (13/11/25)
18
20
23
51
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3538 (13/11/25)
02
03
05
08
09
10
13
14
17
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2848 (12/11/25)
01
02
07
08
19
21
25
27
37
38
47
49
52
59
64
66
74
85
88
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2885 (12/11/25)
05
27
35
36
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias