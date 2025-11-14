Avenida Santa Rosa terá bloqueio parcial a partir desta sexta-feira

A partir desta sexta-feira, 14 de novembro, a Avenida Santa Rosa, próximo ao Clube Comercial, terá bloqueio parcial em uma das vias devido ao início da montagem da infraestrutura que receberá a 4ª edição da Feira Negócios Daqui – Multissetorial. As obras incluem a instalação de pavilhões, estandes e demais estruturas de apoio ao evento, e a medida visa garantir a segurança de trabalhadores e motoristas durante os próximos dias. O trânsito pode apresentar lentidão, e a recomendação é que os condutores redobrem a atenção ou busquem rotas alternativas.

A Feira Negócios Daqui acontecerá de 21 a 23 de novembro, com entrada gratuita. Com mais de 130 expositores confirmados, o evento é um dos principais espaços de incentivo à economia local, reunindo empreendedores, produtores e comerciantes de Tenente Portela e região.

Durante os três dias de feira, os visitantes poderão conferir empresas de diversos setores, produtos da agricultura familiar, agroindústrias, artesanato e expressões da cultura indígena. A programação também contará com praça de alimentação, shows e apresentações culturais.

A praça de alimentação será organizada pelos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela e pelo Grupo de Apoio à Brigada Militar (GABM), que cuidarão da estrutura e comercialização de lanches e bebidas, destinando toda a renda para suas atividades sociais.

A abertura oficial será na sexta-feira, 21 de novembro, às 17h, com a presença de autoridades estaduais, regionais e municipais. A comissão organizadora, secretários e gestores locais vêm mobilizando a comunidade, destacando a importância da feira para o desenvolvimento regional. O governador Eduardo Leite também manifestou interesse em participar do evento.

Entre as atrações artísticas estão Júnior e Cézar, Roger e Gustavo, Banda Aesa e Grupo Tô Di Boa. A programação paralela inclui o Encontro da Melhor Idade, escolha do Rei e Rainha com animação da Banda Eventos, show de Dilei Viola e Mathias, Festival Danças Daqui, desfile de moda e o tradicional Cão Curso.

A Feira Negócios Daqui 2025 reafirma-se como um espaço de oportunidades, integração comunitária e valorização da produção regional. O evento é realizado pela Prefeitura de Tenente Portela, com apoio da ACISA e Emater/RS, patrocínio da Corsan e financiamento do Pró-Cultura RS, por meio da Secretaria da Cultura e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.







