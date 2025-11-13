Quinta, 13 de Novembro de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

STF elogia recondução de Gonet para comandar a PGR

Indicação do procurador foi aprovada ontem pelo Senado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/11/2025 às 16h08
STF elogia recondução de Gonet para comandar a PGR
© Lula Marques/Agência Brasil

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) cumprimentaram nesta quinta-feira (13) o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pela recondução ao cargo de chefe do Ministério Público da União (MPU).

Por 45 votos favoráveis e 26 contrários, o plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (12) a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que Gonet continue no comando do órgão por mais 2 anos.

O vice-presidente do STF, ministro Alexandre de Moraes, destacou a trajetória de Gonet e citou que o procurador passou em primeiro lugar no concurso para o órgão e sempre honrou a instituição e a Justiça.

"Tenho certeza de que, não somente o Ministério Público, a Justiça se engrandecem com a recondução, mas também toda a sociedade brasileira continuará a contar na chefia dessa importantíssima instituição, um importante jurista e um trabalhador incansável no fortalecimento da democracia e do Estado Democrático de Direito", destacou Moraes.

O ministro acrescentou que Paulo Gonet terá como desafio o combate às organizações criminosas no país. "Gonet já definiu o combate às organizações criminosas como meta prioritária do Conselho Nacional do Ministério Público", disse.

O ministro Flávio Dino também destacou a carreira de Gonet como jurista e cumprimentou o Senado pela aprovação.

"É um doutrinador que se insere entre os mais vendidos do Brasil, portanto, um dos mais lidos do Brasil. Além de exercer com brilho a função de chefe do Ministério Público da União, é também um jurista reconhecido por todos nós", disse.

Perfil

Paulo Gustavo Gonet Branco é um dos 74 subprocuradores da República em atuação na Procuradoria-Geral da República (PGR). Gonet entrou no Ministério Público Federal (MPF) em 1987. É formado em direito pela Universidade de Brasília (UnB), onde também obteve título de doutorado.

Ele é autor do livro Curso de Direito Constitucional , escrito em parceria com Gilmar Mendes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Antônio Cruz/ Agência Brasil
Justiça Há 23 minutos

STF diz que recreio integra jornada de professores

Entendimento do relator é seguido por seis ministros

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Justiça Há 2 horas

Justiça proíbe posto de exigir que mulher trabalhe de legging

Empresa do Recife descumpriu acordo coletivo de trabalho
Justiça Há 3 horas

COP: proteção ambiental e luta indígena são indissociáveis, diz Fachin

Presidente do STF abriu o Dia da Justiça na Conferência do Clima

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Justiça Há 3 horas

Ex-assessor de Moraes vira réu no Supremo

Ele foi denunciado por três crimes e está na Itália
Justiça Há 5 horas

Preso por estupro, empresário é transferido para presídio de Guarulhos

Thiago Brennand foi condendo a 20 anos de prisão

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 27°
24° Sensação
1.44 km/h Vento
84% Umidade
100% (2.18mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h02 Pôr do sol
Sexta
30° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
26° 16°
Segunda
22° 15°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Câmara Há 18 minutos

Comissão aprova aumento do prazo de responsabilidade das empreiteiras por obras
Justiça Há 18 minutos

STF diz que recreio integra jornada de professores
Fazenda Há 18 minutos

Governo repassa R$ 4,9 milhões para entidades sociais em nova rodada do mecanismo de solidariedade do Nota Fiscal Gaúcha
Esportes Há 33 minutos

Arthur Elias convocação seleção para últimos amistoso do ano na Europa
Câmara Há 33 minutos

Comissão aprova proposta que susta mudança nas regras para importação de cacau africano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +0,08%
Euro
R$ 6,16 +0,44%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 551,584,56 -3,39%
Ibovespa
157,023,27 pts -0.39%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6877 (12/11/25)
26
27
36
41
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3537 (12/11/25)
01
02
03
04
07
09
10
12
15
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2848 (12/11/25)
01
02
07
08
19
21
25
27
37
38
47
49
52
59
64
66
74
85
88
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2885 (12/11/25)
05
27
35
36
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias