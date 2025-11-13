Quinta, 13 de Novembro de 2025
Carro tomba após saída de pista na RSC-472 em Tenente Portela

A motorista foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santo Antônio apenas por precaução, já que não apresentava ferimentos graves.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
13/11/2025 às 15h47
Carro tomba após saída de pista na RSC-472 em Tenente Portela
Foto: Divulgação Redes Sociais

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (13) na RSC-472, trecho conhecido como Cerro dos Machados, em Tenente Portela. Conforme informações, a condutora de um Chevrolet Equinox perdeu o controle da direção na descida entre Palmitinho e Tenente Portela, saindo da pista e tombando no acostamento, junto à vegetação.

O tráfego no local ficou lento e foi controlado pela Brigada Militar até a remoção do veículo, feita pelo serviço de guincho. As causas do acidente ainda serão apuradas, mas a pista apresentava condições normais de trafegabilidade no momento da ocorrência.

