Carro tomba após saída de pista na RSC-472 em Tenente Portela

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (13) na RSC-472, trecho conhecido como Cerro dos Machados, em Tenente Portela. Conforme informações, a condutora de um Chevrolet Equinox perdeu o controle da direção na descida entre Palmitinho e Tenente Portela, saindo da pista e tombando no acostamento, junto à vegetação.

A motorista foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santo Antônio apenas por precaução, já que não apresentava ferimentos graves.

O tráfego no local ficou lento e foi controlado pela Brigada Militar até a remoção do veículo, feita pelo serviço de guincho. As causas do acidente ainda serão apuradas, mas a pista apresentava condições normais de trafegabilidade no momento da ocorrência.