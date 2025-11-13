Quinta, 13 de Novembro de 2025
Agente penitenciário é preso por tráfico de drogas em Palmeira das Missões

Servidor foi detido em flagrante após denúncia anônima; polícia encontrou quase 800 gramas de maconha em sua mochila

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Policia Civil
13/11/2025 às 10h25
(Foto: Divulgação PC)

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (12), um agente penitenciário de 34 anos suspeito de tráfico de drogas em Palmeira das Missões. A ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia local, vinculada à 14ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (DPRI).

A prisão ocorreu após o recebimento de uma denúncia anônima detalhada, que levou os policiais ao Presídio Estadual de Palmeira das Missões. No local, os agentes realizaram diligências e confirmaram as informações repassadas.

Durante a abordagem, os policiais encontraram na mochila do servidor um tijolo de maconha pesando cerca de 770 gramas. O homem foi autuado em flagrante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, que trata do tráfico de drogas.

Após os procedimentos legais, o agente penitenciário foi encaminhado ao mesmo presídio onde trabalhava, permanecendo à disposição da Justiça.




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
