Agente penitenciário é preso por tráfico de drogas em Palmeira das Missões

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (12), um agente penitenciário de 34 anos suspeito de tráfico de drogas em Palmeira das Missões. A ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia local, vinculada à 14ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (DPRI).

A prisão ocorreu após o recebimento de uma denúncia anônima detalhada, que levou os policiais ao Presídio Estadual de Palmeira das Missões. No local, os agentes realizaram diligências e confirmaram as informações repassadas.

Durante a abordagem, os policiais encontraram na mochila do servidor um tijolo de maconha pesando cerca de 770 gramas. O homem foi autuado em flagrante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, que trata do tráfico de drogas.

Após os procedimentos legais, o agente penitenciário foi encaminhado ao mesmo presídio onde trabalhava, permanecendo à disposição da Justiça.









