Veículo pega fogo próximo a escola e mobiliza bombeiros em Tenente Portela

A Brigada Militar acompanhou a ocorrência e deve apoiar as investigações para apurar as causas do sinistro.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
13/11/2025 às 08h44
Foto: Divulgação

Um incêndio em veículo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Voluntários e da Brigada Militar na manhã desta quinta-feira (13), em Tenente Portela. O caso ocorreu por volta das 7h30, nas proximidades da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Aprendiz, no Loteamento Ramayer.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas o fogo se espalhou rapidamente, gerando preocupação entre moradores e pais de alunos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Antes da chegada dos bombeiros, moradores tentaram controlar as chamas com mangueiras de jardim. As equipes realizaram o rescaldo e garantiram a segurança do local, impedindo que o fogo atingisse outras áreas.

A Brigada Militar acompanhou a ocorrência e deve apoiar as investigações para apurar as causas do sinistro.

