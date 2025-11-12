Quarta, 12 de Novembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Relatório de PL Antifacção pode instaurar caos jurídico, diz governo

Ministério diz que mudanças irão beneficiar criminosos investigados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/11/2025 às 20h48

O Ministério da Justiça e Segurança Pública criticou , em nota divulgada na noite desta quarta-feira (12), o terceiro relatório apresentado pelo deputado Guilherme Derrite (PP-SP) para o Projeto de Lei Antifacção , que é discutido na Câmara dos Deputados.

“O último relatório tem o potencial de instaurar um verdadeiro caos jurídico ao propor inovações para alterar, de forma assistemática e pouco técnica, institutos de longa data testados pela jurisprudência dos tribunais”, afirma a nota.

Para o governo, o “tumulto normativo” pode beneficiar criminosos investigados em procedimentos já instaurados contra eles .

“Retrocessos inaceitáveis”

Segundo a nota do governo, no parecer protocolado na Câmara, na terça-feira (11), há “pontos que representam retrocessos jurídicos e institucionais inaceitáveis” . O governo avalia que há uma insistência em “debilitar financeiramente a Polícia Federal” e as demais forças de segurança da União .

Isso porque haveria, conforme o governo, intenção de desvio de recursos às forças de segurança para fundos estaduais “ao invés de criar instrumentos para descapitalizar o crime organizado, como constava do projeto originalmente enviado pelo Governo à Câmara” .

"Preocupação"

Na nota, o Ministério da Justiça pondera que acompanha “com preocupação” a sequência de relatórios apresentados à Câmara dos Deputados pelo relator, que é secretário licenciado de segurança pública do governo de São Paulo.

O outro ponto criticado pelo governo é que Derrite teria ignorado a proposta governamental de criar um novo tipo penal, o da “facção criminosa” .

O ministério afirma que o debate é urgente, mas não pode ser feito de forma “açodada”, a fim de não “fragilizar o enfrentamento ao crime organizado”.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública acrescenta que trabalha para preservar as competências da Polícia Federal, especialmente quanto à sua autonomia funcional e sustentabilidade financeira, “bem como para assegurar aos brasileiros uma legislação penal moderna que os proteja adequadamente contra a atuação das facções criminosas”.

Adiamento

Mais cedo, os governadores do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás e a vice-governadora do Distrito Federal pediram ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pelo menos mais um mês de discussões do Projeto de Lei Antifacção.

Na reunião presencial, o presidente da Câmara disse, segundo os governadores em entrevista à imprensa, que levaria a proposta de adiamento de votação aos líderes das bancadas.

Pontos inegociáveis

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que alguns trechos do projeto o governo não pretende negociar . São eles: questões sobre tipificação penal, apreensão de bens, descapitalização da Polícia Federal (PF) e a não revogação de trechos da Lei das Organizações Criminosas.

Relator

Em apenas cinco dias, Derrite apresentou três textos alternativos ao projeto que o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional e que, agora, está sendo chamado de “marco legal do combate ao crime organizado”.

A última mudança foi anunciada na noite de terça-feira (11), mantendo as atribuições e autonomia da Polícia Federal (PF) e não equiparando facções criminosas como o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) a grupos terroristas.

Hoje, Derrite defendeu mudanças na forma como são conduzidas as audiências de custódia – ato processual que garante que toda pessoa presa em flagrante ou por força de um mandado judicial seja ouvida por um juiz em, no máximo, 24 horas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 3 horas

Moraes dá mais 5 dias para governo do Rio enviar dados sobre operação

Ministro é relator temporário do processo chamado de ADPF das Favelas

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

Plenário do Senado aprova recondução de Gonet para PGR

Aprovação se deu por 45 votos favoráveis e 26 contrários

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

MP relata ao STF lesões atípicas em operação que deixou 121 mortos

Um dos corpos estava decapitado por instrumento cortante

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Justiça Há 4 horas

STF analisa se recreio integra jornada de trabalho de professores

O placar está em 2 a 1 para que recreio conte como jornada de trabalho
Justiça Há 7 horas

CCJ do Senado aprova recondução de Gonet para Procuradoria-Geral

Plenário deve analisar texto nesta quarta-feira

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 20°
20° Sensação
1.71 km/h Vento
99% Umidade
100% (12.79mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 17°
Domingo
24° 18°
Segunda
19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 1 hora

iHerb Inicia Temporada Global de Presentes com Seus Eventos Anuais de Vendas Black Friday e Cyber Monday
Economia Há 2 horas

BB tem lucro de R$ 3,78 bi no terceiro trimestre, queda de 60,2%
Câmara Há 2 horas

Votação do projeto de combate ao crime organizado é marcada para terça-feira
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova permissão de recursos de emendas para atendimento pré-hospitalar realizado por bombeiros
Esportes Há 2 horas

Vinicius Júnior diz que seleção evolui sob comando de Carlo Ancelotti

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,01%
Euro
R$ 6,13 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 573,075,19 +0,43%
Ibovespa
157,632,90 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6876 (11/11/25)
01
11
17
22
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3536 (11/11/25)
01
03
04
06
07
08
09
10
11
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias