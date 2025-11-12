PRF apreende 709 litros de agrotóxico contrabandeado em Sarandi

Na madrugada desta quarta-feira (12), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem de 55 anos que transportava 709 litros de agrotóxico contrabandeado em uma Fiat Strada, na BR-386, em Sarandi. O veículo, emplacado em Curitibanos (SC), foi interceptado após tentativa de fuga durante uma operação de combate à criminalidade.

De acordo com a PRF, o motorista desobedeceu a ordem de parada e percorreu vários quilômetros antes de ser detido. No compartimento de carga e no interior do veículo, os policiais encontraram dezenas de vasilhames de agrotóxico de origem argentina.

O produto é proibido no Brasil pela Anvisa por representar risco elevado à saúde humana, incluindo o aumento das chances de desenvolver Parkinson. O condutor foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Passo Fundo, junto com a carga e o veículo apreendidos.