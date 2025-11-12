Mulher é presa por tráfico de drogas em Frederico Westphalen

Na manhã desta quarta-feira, 12 de novembro, a Brigada Militar, por meio do 37º Batalhão de Polícia Militar (37º BPM), prendeu uma mulher de 26 anos por tráfico de drogas em Frederico Westphalen. A ação ocorreu durante patrulhamento, quando os policiais abordaram um veículo e identificaram a passageira em atitude suspeita.

Ao ser questionada, a mulher confessou estar em posse de entorpecentes e entregou voluntariamente a droga aos policiais. Com ela, foram apreendidos 107,30 gramas de maconha, um telefone celular e R$ 87,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, a suspeita foi encaminhada à Delegacia de Polícia para o registro do flagrante, junto com o material apreendido. A Brigada Militar segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas na região.