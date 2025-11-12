Quarta, 12 de Novembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Morre mulher indígena baleada em confronto na Terra Indígena de Erebango

Marines Panan Corumbá foi atingida por disparos de arma de fogo na noite de segunda-feira (10), depois de dois agricultores serem baleados à tarde. Onze pessoas foram presas

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: GZH
12/11/2025 às 14h39
Morre mulher indígena baleada em confronto na Terra Indígena de Erebango
Foto: Guilherme Canal / Agencia RBS

Morreu na manhã desta quarta-feira (12) a mulher indígena que havia sido baleada durante novo conflito armado na Terra Indígena Ventarra, localizada no município de Erebango, no norte gaúcho. O conflito aconteceu na noite de segunda-feira (10).

Após o ataque, a mulher foi socorrida ao Hospital de Erechim, mas morreu devido a complicações. Trata-se de Marines Panan Corumbá, 29 anos.

Além dela, outros dois agricultores foram baleados e também precisaram de atendimento médico em Erechim. Tratam-se de pai e filho. Apenas o filho segue internado na UTI, em estado estável.

Onze pessoas foram presas

De acordo com o coronel Carlos Alberto Aguiar, do Comando Regional de Polícia Ostensiva Norte, o confronto resultou na prisão de 11 pessoas por suspeita de envolvimento no conflito.

Eles foram conduzidos à delegacia da Polícia Federal em Passo Fundo e depois ao presídio.

A Brigada Militar também apreendeu seis espingardas de diferentes calibres, 600 munições intactas e 500 cartuchos deflagrados. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar o caso.

Entenda o caso

A Terra Indígena de Ventarra tem 722 hectares e é cenário de disputas violentas há meses. Em outubro, dois indígenas foram presos em flagrante por envolvimento em conflito armado na reserva, motivado por disputa pelo controle da terra indígena.

Um indígena foi morto a tiros em setembro, durante confronto entre os grupos rivais. Em operação na reserva, a Polícia Federal encontrou várias armas e munições abandonadas por um grupo de indígenas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação PRF
Apreensão Há 1 hora

PRF apreende 709 litros de agrotóxico contrabandeado em Sarandi

De acordo com a PRF, o motorista desobedeceu a ordem de parada e percorreu vários quilômetros antes de ser detido.

 Foto: Divulgação
Prisão Há 1 hora

Mulher é presa por tráfico de drogas em Frederico Westphalen

A ação ocorreu durante patrulhamento, quando os policiais abordaram um veículo e identificaram a passageira em atitude suspeita.

 Imagens: Redes sociais
Tragédia Há 4 horas

Tragédia na BR-376: van com 17 pessoas a caminho de parque temático se envolve em grave acidente entre PR e SC

Equipes da PRF, da concessionária e do Corpo de Bombeiros atenderam o local, atuando para remover veículos, controlar o fogo e cuidar das vítimas.

 (Foto: TNOnline)
Briga prisional Há 5 horas

Mulheres se agridem em frente a presídio de Caxias do Sul

Conflito ocorreu após descobrirem que mantinham relacionamento com o mesmo detento

 (Foto: Grupo Planalto de Comunicação)
Trânsito urbano Há 5 horas

Carro com mais de R$ 26 mil em débitos é apreendido em Passo Fundo

Veículo foi retirado de circulação durante fiscalização da Guarda Municipal e levado ao pátio do Detran

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 20°
19° Sensação
1.58 km/h Vento
96% Umidade
100% (12.79mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 17°
Domingo
24° 18°
Segunda
19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 12 minutos

CRE aprova tratado que protege dados sensíveis entre Brasil e Eslovênia
Tecnologia Há 26 minutos

Alergia alimentar na infância demanda manejo nutricional
Câmara Há 27 minutos

Comissão aprova projeto que suspende normas federais sobre o uso da força por policiais
Câmara Há 27 minutos

Comissão aprova projeto que amplia definição de dependente legal de policiais civis
Justiça Há 27 minutos

STF: Primeira Turma ouve últimas defesas do Núcleo 3 da trama golpista

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,41%
Euro
R$ 6,14 +0,46%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 569,395,88 -1,24%
Ibovespa
157,147,92 pts -0.38%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6876 (11/11/25)
01
11
17
22
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3536 (11/11/25)
01
03
04
06
07
08
09
10
11
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias