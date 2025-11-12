Tragédia na BR-376: van com 17 pessoas a caminho de parque temático se envolve em grave acidente entre PR e SC

Um grave acidente envolvendo uma van com 17 pessoas deixou feridos e um morto no trecho da rodovia BR-376 que liga o Paraná a Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (12). O veículo transportava uma família de Prudentópolis (PR) que viajava ao parque temático Beto Carrero World, em Penha (SC).

Detalhes do acidente

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 4h45 no km 667 da rodovia, em região de serra entre Tijucas do Sul e Guaratuba (PR). A van foi atingida após um caminhão perder o controle na curva — parte das pistas estava em obras no momento. Uma carreta também se envolveu na colisão e tombou.

Como consequência do impacto, a van pegou fogo. Entre os ocupantes da van, dois permanecem em estado grave — um jovem de 21 anos e uma criança. Outros 14 tiveram ferimentos leves. O motorista de um dos caminhões morreu no local.

Bloqueio e ações de socorro

A pista no sentido sul foi totalmente interditada, com filas que ultrapassaram 18 km nas primeiras horas da manhã. A concessionária responsável informou que o trecho estava em obras, com sinalização, mas o local é considerado de alto risco.

Equipes da PRF, da concessionária e do Corpo de Bombeiros atenderam o local, atuando para remover veículos, controlar o fogo e cuidar das vítimas.

Contexto e repercussão

O parque Beto Carrero, em Santa Catarina, é destino frequente de excursões de turismo e lazer. O transporte de grupo familiar para o parque torna o incidente ainda mais sensível, aumentando as demandas por apuração das causas e prevenção. A interdição prolongada da rodovia afeta o tráfego entre os dois estados.

As autoridades investigam se falha mecânica, excesso de velocidade ou condições de tráfego reduziram a margem de reação no momento do impacto.