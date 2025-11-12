Mulheres se agridem em frente a presídio de Caxias do Sul

Duas mulheres se envolveram em uma briga em frente ao Presídio Regional de Caxias do Sul (RS), após descobrirem que ambas mantinham relacionamento com o mesmo apenado.

O episódio ocorreu em um dia de visita e rapidamente evoluiu para confronto físico nas dependências da unidade prisional.

Segundo a imprensa local, o presidiário, condenado por tráfico de drogas, mantinha dois relacionamentos simultâneos sem que as parceiras soubessem da existência uma da outra.

O encontro inesperado gerou uma discussão acalorada que se transformou em luta corporal, chamando a atenção de outros visitantes e dos agentes penitenciários.

As mulheres foram contidas e separadas pelos agentes de segurança, sendo posteriormente removidas do local.





