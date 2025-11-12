Quarta, 12 de Novembro de 2025
Carro com mais de R$ 26 mil em débitos é apreendido em Passo Fundo

Veículo foi retirado de circulação durante fiscalização da Guarda Municipal e levado ao pátio do Detran

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Grupo Planalto de Comunicação
12/11/2025 às 10h59
(Foto: Grupo Planalto de Comunicação)

Um Chevrolet Corsa, emplacado em Mato Castelhano, foi apreendido na tarde de terça-feira (11) no cruzamento das ruas Morom e Vinte de Setembro, no centro de Passo Fundo.

Durante uma fiscalização de rotina, agentes da Guarda Municipal de Trânsito identificaram o veículo e, ao consultarem o sistema, verificaram que ele acumulava mais de R$ 26 mil em débitos. Diante da irregularidade, o automóvel foi removido e encaminhado ao pátio do Detran.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), veículos com licenciamento vencido ou pendências financeiras podem ser retidos até que a situação seja regularizada. Caso os débitos não sejam quitados, o carro permanece no depósito credenciado, sendo liberado somente após o pagamento dos valores devidos, além das taxas de remoção e estadia.

As autoridades alertam para a importância de manter a documentação e os pagamentos em dia, a fim de evitar apreensões e outras penalidades previstas na legislação.



Imagens: Redes sociais
