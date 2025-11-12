Quarta, 12 de Novembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Polícia prende indiciados por assassinato do prefeito de Lajeado do Bugre

A ofensiva desta quarta-feira, conduzida pela delegada Ana Flávia Leite, do Denarc, mira no tráfico de drogas, embora vários dos alvos sejam suspeitos de envolvimento no assassinato do prefeito. 

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: GZH
12/11/2025 às 08h32
Polícia prende indiciados por assassinato do prefeito de Lajeado do Bugre
Foto: Divulgação GZH

Policiais civis do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) prenderam, na manhã desta quarta-feira (12), suspeitos de tráfico e lavagem de drogas no Interior. Alguns deles estão também indiciados pelo assassinato de Roberto Maciel Santos, o Beto, prefeito de Lajeado do Bugre, município com 2,6 mil habitantes, encravada entre reservas indígenas.

Os agentes cumprem 24 mandados de prisão preventiva e 36 de busca e apreensão contra investigados por integrar uma facção criminosa envolvida com a venda de drogas e armas no noroeste do Rio Grande do Sul. O mandatário municipal foi morto em 24 de novembro de 2022.

Beto Santos, 45 anos, foi eleito em 2016 e reeleito em 2020. Ele foi alvejado em seu gabinete, por um homem mascarado, que disparou diversas vezes com uma pistola calibre 9 mm. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que o atirador chegou à prefeitura, ainda sem máscara. Duas outras pessoas também foram baleadas. As imagens ajudaram a polícia a identificar o suspeito do crime, um jovem de 24 anos. Ele fugiu, mas foi capturado dias depois.

A partir da localização do suposto atirador, foram investigadas e indiciadas 10 pessoas pelo crime. Algumas chegaram a ser presas preventivamente, outras ficaram foragidas. Além do atirador, foram responsabilizadas pessoas que teriam organizado o homicídiocontratado o autor dos disparos e resgatado o matador.

Todos integrariam uma facção com origem no Vale do Sinos e que domina o tráfico de drogas no norte do Estado. De acordo com a polícia, a motivação do crime seria uma divergência política da quadrilha com o prefeito. Ele teria se recusado a favorecer a organização criminosa em contratos e estava ameaçado de morte. O inquérito sobre o homicídio foi feito pela delegada Aline Dequi Palma, da regional da Polícia Civil em Palmeira das Missões.

Operação Resposta

A ofensiva desta quarta-feira, conduzida pela delegada Ana Flávia Leite, do Denarc, mira no tráfico de drogas, embora vários dos alvos sejam suspeitos de envolvimento no assassinato do prefeito. As ordens judiciais foram cumpridas por 185 policiais civis, nos municípios de Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Lajeado do Bugre, Rosário do Sul, Canoas, Charqueadas e Porto Alegre, sobretudo em áreas rurais.

Oito toneladas de maconha e R$ 25 milhões movimentados

Ana Flávia Leite diz que a análise de dados telemáticos e financeiros da quadrilha permitiu identificar três núcleos estruturados e interligados:

  • Logístico: responsável por receber, armazenar e distribuir entorpecentes.
  • Financeiro: voltado para a movimentação e ocultação de valores ilegais mediante fracionamento, contas de passagem e uso de “laranjas” e empresas de fachada.
  • Prisional: orientações estratégicas, mesmo com os líderes encarcerados, eram repassadas aos demais integrantes.

De acordo com a polícia, os criminosos usavam troca frequente de telefones, segmentação de comunicações e alteração de rotas, demonstrando planejamento e profissionalização do grupo.

Histórico da investigação

A reportagem descobriu que um dos mandados de prisão preventiva é para um homem que está preso em penitenciária federal de segurança máxima. Ele responde por homicídios, tráfico e organização criminosa. Está indiciado também como mentor do assassinato do prefeito e tem vários familiares funcionários da prefeitura de Lajeado do Bugre. Outra presa é uma mulher de Lajeado do Bugre, indiciada por tentativa de homicídio contra policiais civis.

Ela teve a prisão preventiva decretada por reagir a uma tentativa de prisão disparando contra agentes do Denarc, em 2024. É investigada por suspeita de distribuir 20 quilos de crack na região de Lajeado do Bugre, droga adquirida em consórcio por várias quadrilhas ligadas à facção do Vale do Sinos. Em junho do ano passado, os policiais civis prenderam 93 pessoas que teriam fracionado 1,8 tonelada de maconha e centenas de quilos de crack e cocaína para revenda no Interior. Foi a Operação Leviatã.

Conforme indicam dados interceptados, a facção teria movimentado em dois meses oito toneladas de maconha, 200 quilos de cocaína e aproximadamente 400 quilos de crack, destinadas à distribuição em diversas regiões do Estado. O valor das operações seria de cerca de R$ 25 milhões. Alguns dos investigados foram presos agora, nas regiões de Cruz Alta e Palmeira das Missões, além de municípios vizinhos.

Atentado em 2017

Uma terceira pessoa presa na ação desta quarta-feira é outra mulher, considerada braço financeiro da quadrilha do norte do RS. Ela também está indiciada por planejar o assassinato de uma juíza em Marau.

A magistrada sofreu um atentado a tiros em 12 de dezembro de 2017, no fórum do município. Três homens dispararam vários tiros para tentar resgatar um preso que era ouvido em uma audiência judicial. Policiais civis que estavam no prédio reagiram, perseguiram e prenderam os atiradores. A mulher presa hoje foi indiciada como mandante da emboscada, que visava libertar o namorado dela, o preso que estava prestando depoimento na ocasião.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagens: Redes sociais
Tragédia Há 9 minutos

Tragédia na BR-376: van com 17 pessoas a caminho de parque temático se envolve em grave acidente entre PR e SC

Equipes da PRF, da concessionária e do Corpo de Bombeiros atenderam o local, atuando para remover veículos, controlar o fogo e cuidar das vítimas.

 (Foto: TNOnline)
Briga prisional Há 15 minutos

Mulheres se agridem em frente a presídio de Caxias do Sul

Conflito ocorreu após descobrirem que mantinham relacionamento com o mesmo detento

 (Foto: Grupo Planalto de Comunicação)
Trânsito urbano Há 47 minutos

Carro com mais de R$ 26 mil em débitos é apreendido em Passo Fundo

Veículo foi retirado de circulação durante fiscalização da Guarda Municipal e levado ao pátio do Detran

 Foto: 3ª Região Militar / Exército Brasileiro
Fiscalização Há 3 horas

Exército fiscaliza uso de explosivos em garimpos do norte do estado

Ação é realizada nas cidades de Ametista do Sul, Cristal do Sul, Frederico Westphalen, Iraí, Planalto e Rodeio Bonito

 Foto: Divulgação Brigada Militar
Prisão Há 21 horas

Homem é preso em Três Passos na madrugada por crime ambiental e porte ilegal de arma

Na ação, foram apreendidos sete cartuchos calibre 12 intactos, um cartucho deflagrado, uma espingarda calibre 12, um iPhone 15, uma motocicleta e um animal silvestre abatido.

Tenente Portela, RS
19°
Chuvas esparsas
Mín. 16° Máx. 20°
19° Sensação
2.24 km/h Vento
96% Umidade
100% (12.79mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 17°
Domingo
24° 18°
Segunda
19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Brasil deve encerrar 2025 com US$ 418,8 bilhões movimentados
Câmara Há 5 minutos

Comissão aprova projeto de incentivo ao setor cacaueiro brasileiro
Direitos Humanos Há 6 minutos

Depois de 10 anos, antiga sede do Dops no Rio caminha para tombamento
Tragédia Há 6 minutos

Tragédia na BR-376: van com 17 pessoas a caminho de parque temático se envolve em grave acidente entre PR e SC
Briga prisional Há 13 minutos

Mulheres se agridem em frente a presídio de Caxias do Sul

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,45%
Euro
R$ 6,12 +0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 587,932,78 +1,93%
Ibovespa
157,746,19 pts 0%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6876 (11/11/25)
01
11
17
22
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3536 (11/11/25)
01
03
04
06
07
08
09
10
11
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias